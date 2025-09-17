Inštitut 8. marec predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu očita, da širi laži. Vrtovec je na sobotnem kongresu stranke dejal, da je Golobova vlada "sebi pravovernim" nevladnim organizacijam, tudi inštitutu, namenila 300 milijonov evrov. Inštitut trdi, da ne prejema sredstev od države, v CNOVS pa so pojasnili, da je to skupna vsota sredstev, namenjenih vsem nevladnikom.

Novoizvoljeni predsednik NSi Jernej Vrtovec je na sobotnem kongresu NSi dejal, da vlada Roberta Goloba "z denarjem zasipa sebi pravoverne nevladne organizacije od Nike Kovač in 8. marca naprej". "V lanskem letu so jim namenili 300 milijonov evrov denarja, ob tem pa vsakemu izmed nas danes vzame 300 evrov več kot leta 2022," je dodal.

Nika Kovač: Vrtovec je svoj mandat začel z lažjo

Navedbo o višini zneska so za laž označili na Inštitutu 8. marec, kjer so na družbenem omrežju X Vrtovčevo izjavo pospremili s komentarjem "smeh prežene laži", Vrtovcu pa nadeli nos Ostržka. Dodali so, da inštitut ne prejema sredstev od države, državnih podjetij ali podjetij, ki poslujejo z državo. V drugi objavi pa so zapisali, da Vrtovec "širi laži, da bi prikril škandal nezakonitega financiranja svoje lastne stranke".

"Gospod Vrtovec je začel svoj mandat predsednika stranke z lažjo, kar mene zelo žalosti," je za Radiotelevizijo Slovenija v torek povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Ob tem je dejala, da inštitut ne dobiva državnega denarja, saj se ne prijavljajo na razpise. "Ker nam je pomembno, da smo v okviru Slovenije neodvisni, neodvisno pa funkcioniramo tudi glede na sredstva, ki jih dobimo mednarodno," je dodala.

Vrtovec je v odzivu na družbenem omrežju Facebook Inštitutu 8. marec očital "razpihovanje sovraštva do drugače mislečih in brezsramno zavajanje javnosti", saj da prejemajo evropska sredstva, ki jih prispevamo vsi davkoplačevalci Evropske unije. "Inštitut 8. marec se je prijavil na razpis in prejel 485 tisoč evrov evropskih sredstev za program vodstva na področju človekovih pravic (2024–2026) v okviru programa za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje," je zapisal.

"Žal tudi to ni res," je Kovač danes dejala za STA. K omenjenemu projektu so bili povabljeni kot partner, je dejala, avtor spletne strani, preko katere je Vrtovec prišel do tega podatka, pa je "neka skrajno desna evropska skupina". Vrtovčeve izjave lahko pripiše temu, da se približujemo volitvam. A ji je zaradi njih žal, ker so v preteklosti z NSi korektno sodelovali pri projektih, kot so Ja pomeni ja, brezplačnih šolskih kosil in Anhovega ter naredili marsikaj dobrega za družbo. "NSi je takrat v bistvu pokazala, da politika lahko preseže neke delitve," je dejala.

Nika Kovač se je oglasila tudi na družbenem omrežju Facebook.

Forbici: Slovenska politika ne potrebuje "še enega lažnivega predsednika politične stranke"

Z javnim pismom Vrtovcu se je odzval tudi direktor centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) Goran Forbici, ki je zapisal, da slovenska politika ne potrebuje "še enega lažnivega predsednika politične stranke".

Ob tem je navedel, da je 300 milijonov evrov okvirna skupna vsota vseh sredstev, ki jih slovenska ministrstva prek javnih razpisov in naročil letno iz državnega proračuna namenijo za programe vseh slovenskih nevladnih organizacij. Navedel je, da je višina sredstev podobna med letoma 2022 in 2024.

Od tega je šlo približno 200 milijonov evrov za izvajanje osebne asistence, 30 milijonov evrov za programe socialnega in invalidskega varstva, 20 milijonov evrov za gasilce in druge programe zaščite in reševanja, 20 milijonov evrov za različne zasebne katoliške in druge vzgojne in izobraževalne programe, 17 milijonov evrov za šport in turizem, 13 milijonov evrov za preventivne programe v zdravstvu ter osem milijonov evrov za lokalno in nacionalno kulturo, umetnost in varstvo kulturne dediščine, je naštel Forbici.

Prvih devet prejemnikov je po navedbah Forbicija že od leta 2019 enakih: Osebna asistenca Pomurja, Rdeči križ Slovenije, Zavod Sv. Stanislava, Društvo distrofikov Slovenije, Sonček – zveza društev za cerebralno paralizo, Waldorfska šola Ljubljana, Zavod Brez ovir, Združenje multiple skleroze Slovenije in Zveza paraplegikov Slovenije. Dodal je, da so vsi ti podatki javno dostopni na Erarju. "Tudi po tej plati torej popolnoma transparentno javno financiranje nevladnih organizacij nima nič skupnega s skrivnostnim in sumljivo prikrivanim zasebnim financiranjem vašega Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka," je še pristavil Forbici.

Vrtovec je v zapisu na Facebooku potrdil, da je iz javnih evidenc dostopen podatek, da nevladne organizacije na leto prejmejo 300 milijonov evrov javnega denarja. "Karitas, Rdeči križ in druge humanitarne organizacije, organizacije za podporo in pomoč, kot je osebna asistenca, gasilci in mnogi prostovoljci zagotovo upravičujejo svoj status in porabo proračunskih sredstev s svojim plemenitim delom v skupno dobro," je dodal.