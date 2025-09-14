Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T. H.

Nedelja,
14. 9. 2025,
7.12

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Levica SDS Tarča Nika Kovač Inštitut 8. marec

Nedelja, 14. 9. 2025, 7.12

1 ura, 2 minuti

Po Tarči: Inštitut 8. marec o lažeh, diskreditacijah in SDS

Avtor:
M. T. H.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Inštitut 8. marec je po četrtkovi Tarči zavrnil navedbe, da je povezan s stranko Levica in da prejema sredstva od države ali državnih podjetij. Kot pravijo, gre za laži in neutemeljene diskreditacije, ki jih sicer običajno širi stranka SDS, tokrat pa so bile ponovljene v oddaji na javni televiziji. Napovedali so, da bodo v skladu z zakonom o medijih zahtevali popravek in opravičilo.

V odzivu izpostavljajo, da nihče v programskem odboru Inštituta 8. marec ni član Levice, prav tako njihovo delovanje nikoli ni bilo finančno povezano z nobeno politično stranko. "Na volitvah volimo različne stranke, na zadnjih volitvah npr. Nika ni volila ne Levice ne Gibanja Svoboda," poudarjajo. Ob tem zavračajo navedbe o sodelovanju z državo. Po njihovih besedah poslovanja z državnimi ali občinskimi institucijami ni, saj se načrtno ne prijavljajo na razpise, da bi ohranili popolno neodvisnost. 

Spomnili so tudi na zgodovino organizacije: ustanovljena je bila po kampanji 'Čas je za', ko stranka Levica sploh še ni obstajala. Ustanovitelj Simon Maljevac se je iz Inštituta dokončno umaknil leta 2018, formalno pa je bil ta proces zaključen 2022. Od takrat z organizacijo nima nobene vloge.

Mineralna voda
Novice Kovač: Obstajajo kraji, kjer je voda dražja od bencina #video

Inštitut je presenetilo, da so bile v Tarči kljub vsemu izrečene trditve o povezavah z Levico, čeprav so v isti oddaji priznali, da 'niso satelit'. "Gre za neresnične in tendenciozne diskreditacije," so zapisali.

Nika Kovač thumb
Novice Aktivizem brez olepševanj: Nika Kovač o političnih pritiskih in uporu #video
Nika Kovač
Mnenja Nika Kovač: O genocidu in stradanju ljudi v Gazi ter slovenski politiki, ki se boji sveta brez sadnih jogurtov
Inštitut 8. marec
Novice Inštitut 8. marec predal podpise za dostopen splav v Evropi, v Bruslju tudi Severina
Severina in Nika Kovač
Mnenja Nika Kovač: Severina in skupnost solidarnosti

Levica SDS Tarča Nika Kovač Inštitut 8. marec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.