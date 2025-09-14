Inštitut 8. marec je po četrtkovi Tarči zavrnil navedbe, da je povezan s stranko Levica in da prejema sredstva od države ali državnih podjetij. Kot pravijo, gre za laži in neutemeljene diskreditacije, ki jih sicer običajno širi stranka SDS, tokrat pa so bile ponovljene v oddaji na javni televiziji. Napovedali so, da bodo v skladu z zakonom o medijih zahtevali popravek in opravičilo.

V odzivu izpostavljajo, da nihče v programskem odboru Inštituta 8. marec ni član Levice, prav tako njihovo delovanje nikoli ni bilo finančno povezano z nobeno politično stranko. "Na volitvah volimo različne stranke, na zadnjih volitvah npr. Nika ni volila ne Levice ne Gibanja Svoboda," poudarjajo. Ob tem zavračajo navedbe o sodelovanju z državo. Po njihovih besedah poslovanja z državnimi ali občinskimi institucijami ni, saj se načrtno ne prijavljajo na razpise, da bi ohranili popolno neodvisnost.

Spomnili so tudi na zgodovino organizacije: ustanovljena je bila po kampanji 'Čas je za', ko stranka Levica sploh še ni obstajala. Ustanovitelj Simon Maljevac se je iz Inštituta dokončno umaknil leta 2018, formalno pa je bil ta proces zaključen 2022. Od takrat z organizacijo nima nobene vloge.

Inštitut je presenetilo, da so bile v Tarči kljub vsemu izrečene trditve o povezavah z Levico, čeprav so v isti oddaji priznali, da 'niso satelit'. "Gre za neresnične in tendenciozne diskreditacije," so zapisali.