"Pomagajte mi umreti," je pred dvema dnevoma povedala v pretresljivem posnetku na Facebooku. Njene zadnje besede so še enkrat odprle razpravo o pravici do dostojne smrti in prostovoljnem končanju življenja.

Dr. Vesna Prijatelj, dolgoletna sodelavka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in ena najglasnejših zagovornic pravice do samoodločbe ob koncu življenja, je umrla po več kot desetletju boja z rakom. Novico je potrdila Biserka Marolt Meden iz društva Srebrna nit, ki se zavzema za dostojno starost in pravico do prostovoljnega končanja življenja.

Pretresljiv javni klic po pomoči

Le nekaj dni pred smrtjo je dr. Prijatelj javnost pretresla s čustvenim posnetkom, ki ga je objavila na Facebooku. V njem je izrekla prošnjo: "Pomagajte mi umreti. Ne želim biti v bolečinah, ne želim biti v hladni sobi in umirati." Posnetek je sprožil številne odzive in znova odprl vprašanje, kako v Sloveniji urejati področje evtanazije oziroma pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Premestitev med oddelki in odziv javnosti

Prejšnji teden se je njeno zdravstveno stanje močno poslabšalo. Ko je izrazila željo, da bi končala svojo agonijo, so jo premestili na zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice. Po burnih odzivih svojcev, prijateljev in številnih podpornikov so jo od tam premestili nazaj na paliativni oddelek, kjer je zadnje ure preživela v bližini svojih bližnjih.

Bojevnica za pravico do dostojne smrti

Dr. Vesna Prijatelj je bila ena najvidnejših osebnosti v javni razpravi o pravici do dostojnega konca življenja. S svojim dolgoletnim delom v zdravstvu je poznala stiske bolnikov, s svojo osebno izkušnjo pa je postala simbol boja za zakon o prostovoljnem končanju življenja.