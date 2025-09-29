Po naletu v glavo umrl 19-letni nogometni vratar

Španski nogomet je pretresla vest o smrti 19-letnega vratarja petoligaške ekipe Calindres, Raula Ramireza. Med tekmo je utrpel močan nalet v glavo, nato pa doživel srčni zastoj, enega na zelenici, drugega pa v reševalnem vozilu. Dan zatem je v bolnišnici umrl.

Komaj 19-letni nogometni vratar Raul Ramirez, vratar Colindresa, je v soboto med tekmo dobil močan udarec v glavo s strani nasprotnega igralca ekipe Revilla. Izgubil je zavest, prenehal dihati in na zelenici se mu je ustavilo srce. Do prihoda reševalcev sta ga oživljala trener in eden od gledalcev. Med potjo v bolnišnico se mu je v reševalnem vozilu še enkrat ustavilo srce. Sprejet je bil v bolnišnico v Santanderju, kjer so se v nedeljo borili za njegovo življenje, a je v ponedeljek podlegel težkim poškodbam.

Novica je pretresla svet španskega nogometa, na družabnih omrežjih se je odzval tudi veliki Real Madrid. "Real Madrid, predsednik, uprava so globoko prizadeti zob novici o smrti Raula Ramireza, 19-letnega vratarja Colindresa. Sožalje njegovi družini, soigralcem in njegovemu klubu. Naj počiva v miru."