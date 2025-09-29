V avstrijski banki Erste Bank Austria so danes potrdili, da je bil pohodnik, ki se je v četrtek smrtno ponesrečil med plezanjem v dolini Arzbergklamm na avstrijskem Tirolskem, šef korporativnega komuniciranja pri Erste Bank Austria, Hans Unterdorfer. Bil je tudi dolgoletni predsednik uprave tirolske veje banke Sparkasse.

Padel je 50 metrov globoko

58-letni Unterdorfer je po navedbah avstrijskih medijev v četrtek med plezanjem v globeli Arzbergklamm iz neznanega razloga omahnil 50 metrov globoko in se ob pristanku tako hudo poškodoval, da mu reševalci niso več mogli pomagati.

Očeta treh otrok so po tem, ko je padel v globino, sicer iskali avstrijski gorski reševalci, ki jim je pomagal helikopter, in avstrijski policisti.

Globel Arzbergklamm, kjer se je smrtno ponesrečil avstrijski bankir. Foto: Google Zemljevidi

Identitete ponesrečenca policija po tem, ko so ga našli v četrtek pozno popoldne, ni razkrila. Da gre za Hansa Unterdorferja, njihovega šefa korporativnega komuniciranja, so v sporočilu za javnost danes razkrili v banki Erste Bank Austria.

Unterdorfer je imel sicer dolgo kariero v bančništvu, veljal pa je za enega najuspešnejših in najbolj prepoznavnih finančnikov na avstrijskem Tirolskem, pišejo avstrijski mediji.

VErste Bank Austria so ob smrti svojega šefa korporativnega komuniciranja Hansa Unterdorferja izrazili globoko žalost in poudarili, da je "šlo za človeka, ki je imel zelo velik vpliv na avstrijski bančni sektor, zato bo njegova smrt pomenila izgubo za celotno panogo". Foto: Guliverimage

Nazivu častnega konzula Rusije se je odpovedal, ko je ta napadla Ukrajino

Najprej je dolga leta delal za banko Raiffeisen Landesbank Tirol, kjer je bil v času odhoda tudi član uprave. Leta 2011 je prevzel položaj predsednika uprave tirolske veje banke Sparkasse. Na sedež Erste Bank Austria na Dunaju se je nato preselil leta 2022.

Hans Unterdorfer je imel med drugim tudi naziv častnega konzula Rusije, poroča časnik Kurier. Ko je Rusija februarja 2022 napadla Ukrajino, se mu je odpovedal.