Kako so v letošnjem letu poslovale Slovenske železnice?

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je Skupina Slovenske železnice dosegla opazne napredke v poslovnih rezultatih. V tem obdobju so ustvarili 356,2 milijona evrov prihodkov, kar pomeni skoraj sedemodstotno povečanje glede na prvo polovico leta 2024. Čisti dobiček se je povzpel na 30,4 milijona evrov, kar predstavlja 19-odstotno rast v primerjavi z lanskim enakim obdobjem. Dosežki v prvi polovici leta potrjujejo, da je skupina na pravi poti k uresničevanju zastavljenih ciljev. Med vidnejšimi investicijami v prvi polovici leta izstopa dokončen prevzem družbe Nomago, pomemben korak pri krepitvi segmenta potniškega prometa. Poleg tega so v vozni park dodali nove potniške garniture, hkrati pa potekajo priprave na gradnjo nove avtobusne postaje v Ljubljani, ki bo bistveno izboljšala potniško izkušnjo in prometno povezanost prestolnice.

Foto: Matic Prevc/STA

Znotraj skupine je družba SŽ-Tovorni promet v prvih šestih mesecih zabeležila 104,5 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je skoraj dva odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja je bil s 5,1 milijona evrov nižji za skoraj polovico. Čisti dobiček je po prvih šestih mesecih leta znašal 3,9 milijona evrov in je bil na letni ravni nižji za 58 odstotkov, kar je v veliki meri posledica omejitev možnih voženj oziroma pretočnosti na javni železniški infrastrukturi zaradi obsežnih investicijskih del.

Na drugi strani sta se pri potniškem prometu dobiček iz poslovanja in čisti dobiček v šestih mesecih z 11,6 milijona evrov oz. 11,2 milijona evrov povečala za 16 oz. 17 odstotkov. Družba SŽ-Potniški promet je ob tem zabeležila 91,6 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je približno desetina več kot v prvem polletju lanskega leta.

Prevzem Nomaga utrjuje položaj SŽ kot vodilnega ponudnika mobilnosti v regiji

Med največjimi naložbami v prvem polletju 2025 Slovenske železnice izpostavljajo dokončen prevzem družbe Nomago, potem ko so s skupino Adventura Investments podpisale pogodbo o nakupu preostalega 50-odstotnega deleža podjetja. S tem so Slovenske železnice postale daleč največji ponudnik mobilnosti v regiji. Prevzem pomeni pomemben strateški korak tudi za državo, saj bo imela v lasti skupino, ki je po prihodkih, dobičku in številu zaposlenih med najmočnejšimi v širši regiji.

Z vidika SŽ je bil prevzem Nomaga ključen tudi zaradi potrebe po boljši usklajenosti železniškega in avtobusnega prevoza – zlasti v obdobjih, ko železniški promet zaradi infrastrukturnih zapor ne more potekati nemoteno. "Naš cilj je bil potnikom zagotoviti alternativo tudi takrat, ko vlak zaradi del ne more voziti," poudarjajo v Slovenskih železnicah.

Slovenske železnice letno prepeljejo približno 17 milijonov potnikov, Nomago pa okoli 13 milijonov, kar skupno predstavlja izjemno močan prevozni sistem z več kot 30 milijoni potovanj letno.

Foto: Ana Kovač

Nadaljevanje obsežne posodobitve voznega parka

SŽ-Potniški promet medtem nadaljuje obnovo svojega voznega parka. Prevzeli so že deset od skupno 20 naročenih potniških garnitur. Dobava, kot pojasnjujejo v družbi, poteka hitreje od načrtovanega, zato naj bi bili vsi vlaki predčasno prevzeti še letos. Vrednost investicije znaša 148,3 milijona evrov brez DDV.

Vozni park posodabljajo tudi v tovornem prometu. Družba SŽ-Tovorni promet je z družbo Alstom Transportation Germany podpisala pogodbo o nakupu 30 sodobnih večsistemskih električnih lokomotiv, ki bodo dobavljene v letih 2027 in 2028. Vrednost te investicije znaša 152 milijonov evrov brez DDV, vključuje pa tudi dobavo rezervnih delov ter usposabljanje strojevodij in vzdrževalnega osebja.

Gradnja nove glavne avtobusne postaje

Gradnja nove glavne avtobusne postaje v Ljubljani je eden največjih infrastrukturnih projektov Skupine Slovenske železnice v zadnjem obdobju. Načrtovana postaja bo vključevala sodoben potniški terminal, poslovne prostore ter večnadstropno parkirno hišo, s čimer naj bi bistveno izboljšala uporabniško izkušnjo in prometno pretočnost v prestolnici.

V prvi polovici letošnjega leta so na SŽ že izvedli ključne pripravljalne korake – med drugim izdelavo projektne dokumentacije, njen strokovni pregled, plačilo komunalnega prispevka ter pridobivanje integriranega gradbenega dovoljenja. Stekla so tudi pripravljalna dela na terenu in postopek javnega naročila za posamezne faze projekta. Gre za investicijo strateškega pomena, ki bo povezala železniški in avtobusni promet v sodoben multimodalni center, kar je v skladu z vizijo trajnostne mobilnosti v urbanih središčih.

Foto: Slovenske železnice

Stabilna rast

Slovenske železnice so v začetku septembra objavile tudi revidirana poslovna poročila za leto 2024, ki potrjujejo stabilno rast in nadaljnjo usmerjenost v razvoj. Na ravni skupine so ustvarile 715,4 milijona evrov prihodkov, kar predstavlja triodstotno povečanje glede na leto prej. Čisti dobiček se je prav tako zvišal za nekaj več kot tri odstotke in dosegel 45,7 milijona evrov. V razvoj in posodobitve so v letu 2024 namenili 42,9 milijona evrov, kar je 16,5 odstotka več kot v letu 2023.

Konec leta je bilo v skupini zaposlenih 7.114 sodelavk in sodelavcev, kar je približno enako kot leto poprej. Na področju prevozov je bilo zaznati rahlo zmanjšanje pri blagovnem prometu – prepeljali so 17,8 milijona ton blaga (–2,5 %), medtem ko je število potnikov naraslo na 16,8 milijona, kar pomeni več kot šestodstotno rast.

Revidirani rezultati za leto 2024

Rezultat za leto 2024 Sprememba glede na 2023 Skupni prihodki 715,4 mio € +3 % Čisti dobiček 45,7 mio € +3 % Naložbe 42,9 mio € +16,5 % Število zaposlenih 7.114 Prepeljano blago 17,8 mio ton −2,5 % Prepeljani potniki 16,8 mio potnikov +6 %

Pogled naprej

V prihodnjem obdobju Skupina Slovenske železnice načrtuje nadaljnje uresničevanje zastavljenih ciljev, med katerimi izstopajo zaključevanje strateških investicij, nadaljnja digitalizacija, širitev mednarodnih povezav ter okrepitev trajnostnih usmeritev. Generalni direktor Dušan Mes ocenjuje, da bo uspešnost teh procesov odvisna predvsem od strokovnega znanja, notranje povezanosti in učinkovitega sodelovanja z okoljem:

"Prepričan sem, da bomo z znanjem, predanostjo in partnerskim sodelovanjem kos vsem izzivom," v prihodnost z optimizmom zre Dušan Mes.