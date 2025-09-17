Opatija že za devet evrov: popolna ideja za pobeg na morje

Poletje je resda že za nami, a sonce še vedno prijetno greje, dnevi so dovolj dolgi za pobeg od vsakdanjika, morski zrak pa v zgodnji jeseni še posebej dobro dene. Prav zato je september idealen čas, da si privoščite tisti bolj sproščen morski oddih, brez gneče, brez vročine in brez turistične naglice. V še vedno toplih jesenskih dneh ponuja Opatija popolno kuliso za dolge sprehode ob morju, kavo z razgledom in mir, ki ga prinaša obala po vrhuncu sezone. Enodnevni oddih ni zgolj sprememba okolja, ampak prava priložnost za odklop – brez skrbi, brez urnikov in brez potrebe, da bi sedli za volan. Potrebujete le vozovnico za vlak, lahek nahrbtnik in željo po brezskrbnosti.

Vsi vemo, kako hitro nas vsakdanjik posrka vase: služba, obveznosti, usklajevanje urnikov, vožnje sem in tja ... A včasih potrebujemo le en dan ob morju, da se vse znova postavi na pravo mesto. In če si želite takšen dan podariti – le sebi ali pa oditi s prijateljico, s partnerjem ali z družino – imamo idejo, ki vas bo navdušila.

Foto: Liam Toni Šironjič

Z vlakom v Opatijo – brez stresa, gneče in dragih parkirišč

Opatija, to čudovito obmorsko mesto s pridihom elegance in sredozemskega šarma, je dostopna lažje, kot si morda mislite. Vsak dan namreč iz Ljubljane vozijo kar trije direktni vlaki, ki vas že v dobrih dveh urah pripeljejo neposredno do obale – brez prevoznih skrbi, brez iskanja parkirnih mest in za ceno, ki vas bo prijetno presenetila: samo devet evrov v eno smer oz. 18 evrov za povratno vozovnico.

Foto: Liam Toni Šironjič

Vlak v Opatijo: cene in informacije

Vozni red 2x dnevno direktni vlak iz Ljubljane do Opatije (v poletni sezoni tudi dodatni vlaki) Trajanje vožnje Približno 2 uri 15 minut Cena vozovnice 9 € v eno smer / 18 € povratna (za otroka 9 € povratna vozovnica) Družine Posebna ponudba CityStar: otroci do 15. leta starosti potujejo brezplačno, če so v spremstvu staršev ali starih staršev Kraj odhoda Železniška postaja Ljubljana Nakup vozovnice Na glavni Železniški postaji Ljubljana Ura odhoda 6.45, 8.40 in 15.20 Vrnitev iz Opatije 12.06, 18.32 in 19.14

V Opatijo se lahko odpeljete tudi z vlakom iz Celja ali Maribora. Cena enosmerne vozovnice iz obeh mest je 14 evrov za odraslo osebo in sedem evrov za otroka.

Nasvet za pot: Spakirajte le lahek nahrbtnik, obujte udobne čevlje, ne pozabite na zaščito za sonce in steklenico vode – Opatija vas vabi na dolge sprehode in razglede, ki jih boste želeli doživeti.

Foto: Liam Toni Šironjič

Kaj vse lahko doživite v enem dnevu v Opatiji?

Čeprav bi v Opatiji zlahka preživeli cel teden, je tudi en dan dovolj, da okusite njen šarm in se domov vrnete spočiti, napolnjeni z morskim zrakom in občutkom, da ste si resnično vzeli čas zase.

Jutranji sprehod po Parku Angiolina

Foto: Liam Toni Šironjič

Začnite dan v Parku Angiolina, kjer senca palm in eksotičnih rastlin ponuja popolno kuliso za jutranji sprehod. Park je kot zeleno srce mesta – urejen, slikovit in poln presenečenj, od umetniških instalacij do zgodovinskih vil. Vzemite si trenutek zase, usedite se na klopco in samo dihajte.

V enem samem dnevu lahko v Opatiji doživite kulturno in naravno dediščino, se sprostite ob morju, uživate v dobri hrani in pijači in predvsem – izklopite vsakdanjik.

Lungomare – sprehod z razgledom

Foto: Liam Toni Šironjič

Ta 12 kilometrov dolga sprehajalna pot se vije ob morju in ponuja razgled na kvarnerske otoke. Vodi vas mimo mestnih vil, obmorskih kavarn, plaž in spomenikov. To je sprehod, ki je balzam za telo in dušo – idealen za počasne pogovore, tihe misli ali uživanje v okolici.

Dekle z galebom

Foto: Liam Toni Šironjič

Obvezna postaja za vsakega obiskovalca je kip Dekleta z galebom – simbol Opatije in eden najbolj fotografiranih motivov na Hrvaškem. Tukaj nastane tista fotka, ki jo bodo vaši prijatelji najprej opazili, in ki bo vas opominjala, kako dobro se je bilo enkrat ustaviti.

Kava (ali nekaj več) z razgledom

Foto: Liam Toni Šironjič

Ko vas začnejo klicati okusi, se ustavite v bližnji kavarni ali na terasi obmorske restavracije. Samo uživajte v kavi, sladoledu ali aperolu, z razgledom na morje in promenado.

Ogled cerkve in uličnega utripa

Vzemite si še trenutek za ogled cerkve Marijinega oznanjenja, ki kraljuje v mestnem središču. Sprehodite se po Ulici slavnih, odkrijte Poletni oder, morda si privoščite še skok do majhnega zaliva Portić, kjer lahko noge pomočite v morje ali zgolj uživate v šumenju valov.

Anjino doživetje Opatije – več kot le izlet

Foto: Liam Toni Šironjič

Za Anjo je bil izlet z vlakom v Opatijo več kot le dan ob morju, bil je opomnik. Opomnik, da tudi mame, partnerke, sodelavke, prijateljice – predvsem pa ženske – potrebujemo trenutek zase. In da ni treba daleč, da ga najdemo.

To je bil dan brez hitenja, brez rokov, brez skrbi. Dan, ko se je spomnila, da ni treba vedno čakati na dopust, da si privoščiš trenutek zase.