Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
6.20

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
delo zamejci mediji informacije vlada zakon Slovenska tiskovna agencija

Četrtek, 11. 12. 2025, 6.20

1 ura, 5 minut

Vlada vendarle o novem zakonu o STA

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Slovenska tiskovna agencija | Predlog zajema tudi pripravo in objavo vsebin o delovanju narodnih in etničnih skupnosti v Sloveniji in za Slovence zamejstvu in po svetu. | Foto STA

Predlog zajema tudi pripravo in objavo vsebin o delovanju narodnih in etničnih skupnosti v Sloveniji in za Slovence zamejstvu in po svetu.

Foto: STA

Pred ministrsko ekipo bo danes vendarle predlog novega zakona o Slovenski tiskovni agenciji, ki na novo določa obseg, financiranje, upravljanje in vsebino gospodarske javne službe informiranja, ki jo izvaja STA. Glede na predlog, ki je v vladnih gradivih, naj bi vlada predlagala DZ sprejetje zakona po nujnem postopku.

Predlog, ki so ga po informacijah STA v zadnjih dneh dodatno usklajevali, določa, da v javno službo informiranja sodi izvajanje javne medijske storitve tiskovne agencije v slovenskem in angleškem jeziku tako za potrebe izdajateljev medijev in drugih naročnikov (kar je po sedanjem zakonu sodilo v tržno dejavnost) kot priprava in objava kratkih povzetkov agencijskih novic na spletnem mestu. 

Vlada bo vsakih deset let pripravila oceno, ali oziroma v kakšnem obsegu ob upoštevanju razvoja medijskega trga še obstaja potreba po izvajanju te službe, oceno bo obravnaval tudi državni zbor.

Za obravnavo na vladi je ministrstvo sicer v minulih dneh pripravilo tudi uredbo o podrobnejši določitvi pogojev in meril za dodeljevanje državnih pomoči medijem v skladu z zakonom o medijih, a je za zdaj ni na dnevnem redu seje vlade.

Mihael Šuštaršič
Novice Vodenje uredništva STA bo decembra prevzel Mihael Šuštaršič
Asta Vrečko
Novice Ministrica Vrečko poudarila nujnost državne pomoči medijem v predlogu novega zakona o medijih
STA, Slovenska tiskovna agencija. STAnje je resno. ZaobSTAnek.si
Novice Računsko sodišče ugotavlja nedorečenost zakona o STA
delo zamejci mediji informacije vlada zakon Slovenska tiskovna agencija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.