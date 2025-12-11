Vlada vendarle o novem zakonu o STA

Pred ministrsko ekipo bo danes vendarle predlog novega zakona o Slovenski tiskovni agenciji, ki na novo določa obseg, financiranje, upravljanje in vsebino gospodarske javne službe informiranja, ki jo izvaja STA. Glede na predlog, ki je v vladnih gradivih, naj bi vlada predlagala DZ sprejetje zakona po nujnem postopku.

Predlog, ki so ga po informacijah STA v zadnjih dneh dodatno usklajevali, določa, da v javno službo informiranja sodi izvajanje javne medijske storitve tiskovne agencije v slovenskem in angleškem jeziku tako za potrebe izdajateljev medijev in drugih naročnikov (kar je po sedanjem zakonu sodilo v tržno dejavnost) kot priprava in objava kratkih povzetkov agencijskih novic na spletnem mestu.

Vlada bo vsakih deset let pripravila oceno, ali oziroma v kakšnem obsegu ob upoštevanju razvoja medijskega trga še obstaja potreba po izvajanju te službe, oceno bo obravnaval tudi državni zbor.

Za obravnavo na vladi je ministrstvo sicer v minulih dneh pripravilo tudi uredbo o podrobnejši določitvi pogojev in meril za dodeljevanje državnih pomoči medijem v skladu z zakonom o medijih, a je za zdaj ni na dnevnem redu seje vlade.