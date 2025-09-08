Vodenje uredništva STA bo decembra prevzel Mihael Šuštaršič

Direktorica STA Mojca Prelesnik je za novega odgovornega urednika agencije imenovala Mihaela Šuštaršiča. Ta se je uredništvu predstavil minuli teden in dobil nekaj več kot 84-odstotno podporo. Vodenje uredništva bo prevzel decembra, ko bo nasledil aktualnega odgovornega urednika Aljošo Reharja, ki se za nov mandat ni potegoval.

Uredništvo Slovenske tiskovne agencije (STA) se je o predlogu direktorice izrekalo v petek. Glasovanja se je udeležilo približno 70 odstotkov zaposlenih in honorarnih sodelavcev, od tega jih je predlog podprlo 84,1 odstotka.

Prelesnik se zaveda, da izzivov, pred katerimi je STA, ne bo malo, zato se ji zdi ključno, da ima novi odgovorni urednik po eni strani dolgoletne izkušnje z delom na STA, po drugi pa kot nekdanji odgovorni urednik Siola izkušnje z vodenjem uredništva izven hiše. Foto: STA , Direktorica Prelesnik je zaupanja in podpore svojemu predlogu vesela. "Prepričana sem, da bo Šuštaršič s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in sodelovanjem vseh kos vsem izzivom, ki jih bo prinesel mandat," je zapisala v odzivu na izrekanje uredništva.

Šuštaršič izpostavil tri pomembna področja

Še pred izrekanjem je Šuštaršič v sredo uredništvu predstavil svojo vizijo vodenja, ki jo je postavil na štiri temeljne cilje, in sicer ohranjanje in povečanje kredibilnosti STA, ohranjanje in krepitev profesionalnosti, krepitev prihodkov s trga ter medsebojna povezanost in kolegialnost ekipe. Tri temeljna področja pri tem pa so dobra vsebina, dobri kadri in dobra organizacija dela, je naštel.

Ob današnjem imenovanju pa se je zahvalil za izraženo zaupanje direktorice in podporo uredništva. "Imenovanje na položaj odgovornega urednika STA pomeni veliko odgovornost, predvsem slovenski javnosti, pa tudi predani ekipi novinarjev, ki ne glede na vse izzive predano skrbi za obveščenost slovenske javnosti in resno jemlje, da smo novinarji branik demokracije," je zapisal v odzivu.

Izpostavil je, da Slovenska tiskovna agencija ni ne leva ne desna, ampak nacionalna. "Smo v obdobju, ko to postaja vse bolj pomembno in našo pokončno profesionalno držo bomo seveda nadaljevali," je napovedal Šuštaršič (na fotografiji). Foto: Bojan Puhek

Šuštaršič je svojo poklicno pot začel ob prelomu tisočletja na STA, kjer je sprva več let deloval kot novinar zunanjepolitičnega uredništva, v letu 2021 pa je prevzel vodenje zunanjepolitičnega uredništva. Oktobra 2022 je nato postal odgovorni urednik enega vodilnih slovenskih novičarskih portalov Siol, ki deluje v okviru podjetja TSmedia.

S funkcije odgovornega urednika je 48-letni diplomirani politolog mednarodnih odnosov odstopil konec marca letos in postal vodja posebnih projektov na TSmedia.

Aljoša Rehar Foto: STA Zdajšnjemu odgovornemu uredniku STA Aljoši Reharju v začetku decembra poteče štiriletni mandat, na tokratni razpis pa se ni prijavil. Reharjev mandat je sicer zaznamovala konsolidacija uredništva po znani bitki Za obSTAnek, ko je vlada Janeza Janše agenciji za več kot 300 dni zamrznila financiranje javne službe, kar je agencijo privedlo v težavno finančno in tudi kadrovsko situacijo.

Po stabilizaciji razmer, tudi potem ko je vlada premiera Roberta Goloba uredila financiranje STA, je agencija svojo ponudbo obogatila z vzpostavitvijo dnevnega videoservisa in portala za tuje javnosti The Slovenia Times ter okrepitvijo produkcije vsebin s področja preverjanja dejstev.