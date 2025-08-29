Direktorica STA za novega odgovornega urednika predlaga Mihaela Šuštaršiča

Direktorica Slovenske tiskovne agencije (STA) Mojca Prelesnik za novega odgovornega urednika agencije predlaga Mihaela Šuštaršiča. Predlog je danes poslala zastopstvu uredništva, člani uredništva pa se bodo o predlogu izrekli prihodnji teden. Če bo imenovan, se bo Šuštaršič decembra, ko bo nastopil mandat, po skoraj treh letih dela na Siolu vrnil na STA.

Direktorica Mojca Prelesnik je ob predlogu izpostavila dolgoletne izkušnje Mihaela Šuštaršiča, dejstvo, da jih je veliko pridobival prav na STA, kot dobrodošle pa je navedla tudi izkušnje na mestu odgovornega urednika Siola.

Šuštaršič je svojo poklicno pot začel ob prelomu tisočletja na STA, kjer je sprva več let deloval kot novinar zunanjepolitičnega uredništva, v letu 2021 pa je prevzel vodenje zunanjepolitičnega uredništva. Oktobra 2022 je nato postal odgovorni urednik enega vodilnih slovenskih novičarskih portalov Siol, ki deluje v okviru podjetja TSmedia.

S funkcije odgovornega urednika je 48-letni diplomirani politolog mednarodnih odnosov odstopil konec marca letos in postal vodja posebnih projektov na TSmedia. Ob odstopu je ocenil, da jim je z zagnano ekipo uspelo povrniti zaupanje bralcev, saj jim je uspelo doseči rekorden doseg.

Trenutni odgovorni urednik se na razpis ni prijavil

Razpis za novega odgovornega urednika je bil objavljen v začetku junija. V skladu z zakonom o STA mora odgovorni urednik imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let kot novinar ali urednik, obvladati pa mora vsaj en svetovni jezik na višji ravni. Med razpisnimi pogoji je bila tudi predložitev vizije razvoja STA.

Člani uredništva se bodo o Šuštaršiču izrekali predvidoma prihodnji petek. Kot namreč določa zakon o STA, se mora direktorica pred imenovanjem odgovornega urednika o kandidatih posvetovati s člani uredništva.

Zdajšnjemu odgovornemu uredniku Aljoši Reharju v začetku decembra poteče štiriletni mandat, na tokratni razpis pa se ni prijavil. Reharjev mandat je sicer zaznamovala konsolidacija uredništva po znani bitki Za obSTAnek, ko je vlada Janeza Janše agenciji za več kot 300 dni zamrznila financiranje javne službe, kar je agencijo privedlo v težaven finančni in tudi kadrovski položaj.

Po stabilizaciji razmer, tudi potem ko je vlada premierja Roberta Goloba uredila financiranje STA, je agencija svojo ponudbo obogatila z vzpostavitvijo dnevnega videoservisa in portala za tuje javnosti The Slovenia Times ter okrepitvijo produkcije vsebin s področja preverjanja dejstev.