Bolgarska princesa Kalina se je skupaj z možem in sinom prejšnji teden udeležila pomembnega dogodka, repatriacije posmrtnih ostankov Ferdinanda I. Bolgarskega, prvega carja dinastije po osamosvojitvi od Osmanskega cesarstva. Slovesnost po dogodku je vodil njen oče, Simeon Bolgarski.

Na fotografijah bolgarske kraljeve družine, ki so zaokrožile v javnosti, je največ pozornosti pritegnila princesa Kalina zaradi spremembe svojega videza. Mnogi so šokirani nad njenim izklesanim telesom. Nosila je obleko brez rokavov, zato so še posebej izstopale njene mišičaste roke.

Dvainpetdesetletna princesa je pred časom za španski medij El Mondo povedala, da se posveča treningu z utežmi in zdravju telesa. Več kot očitno v telovadnici preživi veliko časa. Šport bolgarsko princeso sicer spremlja že celo življenje, 15 let je bila namreč profesionalna jahačica.

