Legendarnega Slovenca še preganjajo nočne more, a ...

Če se bo ponovila zgodovina, bo danes, ko se bosta v Stuttgartu na evropskem prvenstvu pomerili Slovenija in Danska, dramatično do zadnje sekunde. Ko je namreč Slovenija prvič nastopila na Euru 2000, je poskrbela za eno najbolj infarktnih srečanj v zgodovini tekmovanja. Ob igralcu več je zapravila vodstvo s 3:0 proti ZR Jugoslaviji. Teh črnih šest minut še vedno preganja Slovence. O tem nam je več povedal Amir Karić, član takratne zlate Katančeve generacije, ki bo danes navijal za Kekovo zasedbo, da prekriža načrte Danski.

"Prvič je vselej prvič," nam je zatrdil Amir Karić, legendarni slovenski nogometaš, ki je nekoč slovel po nepopustljivosti, borbenosti in imenitnih pobegih po krilnih položajih, od koder je znal hraniti slovenske napadalce z dovršenimi predložki. Tako, kot je njegova zlata Katančeva generacija debitirala na Euru 2000 z nepozabnim trilerjem v Charleroiju (3:3), ki si je prislužil naziv najbolj infarktne tekme slovenske reprezentance vseh časov, bodo izbranci Matjaža Keka vse življenje pomnili prizore s srečanja v Stuttgartu, prvega, ki so ga odigrali pred takšno kuliso in na tako pomembnem tekmovanju.

Slovenija je prvo tekmo na evropskem prvenstvu odigrala pred dobrimi 24 leti proti ZR Jugoslaviji. Foto: Guliverimage

"To je le Euro. Saj so fantje odigrali že ogromno velikih tekem, a je nekaj igrati Euro, drugo pa preostale pokale ali prvenstva," sporoča izkušeni Velenjčan, ki je v državnem dresu zbral 64 nastopov in prispeval en zadetek.

Najbolj je bolel spodrsljaj doma s Hrvati

Leta 2003 je Slovenija v play-offu kvalifikacij za Euro 2004 izpadla proti Hrvaški. V Zagrebu je remizirala z 1:1, doma pa, čeprav je imela večino drugega polčasa igralca več, izgubila z 0:1. Foto: Reuters Kar zadeva njegovo premiero na velikem evropskem odru, jo bo pomnil tudi po nočnih morah. Po spominu na šest črnih minut, v katerih so prejeli kar tri zadetke. In to z igralcem več. Takrat so ostali brez zmage nad "nekdanjimi brati" iz ZR Jugoslavije.

"Vedno bo bolela takšna tekma reprezentance. Pa ne le ta. Najbolj je bolel spodrsljaj s Hrvati doma tri leta pozneje, ko se nismo uvrstili na Euro 2004 (poraz z 0:1 na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij, op. p.). To najbolj boli. Vse ostalo bomo že preživeli," nam je povedal nekdanji branilec Katančeve čete, ki je pred 24 leti sicer sijal od ponosa.

"Uvrstili smo se na tekmovanje, teh spominov nam ne more nihče vzeti. Tekmo v Charleroiju so nenazadnje proglasili za najlepšo na prvenstvu. Včasih se spomniš, kaj vse bi še lahko naredil, a se nima smisla s tem obremenjevati. Dali smo vse od sebe, nobenega nismo razočarali. Verjamem, da bo tako tudi tokrat. Da Slovenija na Euru 2024 ne bo razočarala nobenega. Tudi glede točk. Da bo lahko prišla domov z dvignjeno glavo, kot smo mi," želi Kekovi zasedbi veliko sreče na tekmah z Dansko, Srbijo in Anglijo.

Želel si je ogledati spektakel v Münchnu, a ni dobil vstopnice

Slovenska reprezentanca se bo danes ob 18. uri na Euru 2024 pomerila proti Danski. Foto: www.alesfevzer.com "Danci nas bodo spoštovali, saj se zavedajo, kako kakovostni smo. Srčno upam, da bo Slovenija odigrala dobro. Dober začetek v tej skupini bi pomenila že točka. Fantje so tega sposobni. Sposobni so presenetiti marsikoga na tem prvenstvu. Za začetek Dansko. Mi smo imeli v naših časih vedno težave s Skandinavci. Ne vem, ali smo kdaj proti njim sploh osvojili kakšno točko. Čas je, da se to malce spremeni," je prepričan, da bi se lahko danes v Stuttgartu pisala zgodovina. Podobno velja tudi za 20. junij, ko se bosta na Bavarskem pomerili Slovenija in Srbija.

"To tekmo sem si želel ogledati v živo, a žal nisem bil izžreban med dobitniki vstopnic. Dvoboji proti ekipam iz bivše Jugoslavije so bili vedno napeti. Na tesno. Tudi s Hrvaško smo imeli ogromno bojev, napetih tekem, ki smo jih izgubili po manjših napakah. Tako kot tudi s Srbi. Tekma v Münchnu bo fantastična, veliko bo občinstva, užitek jo bo gledati," napoveduje, kako bo doma stiskal pesti za Kekovo četo.

Slovenija se bo s Srbijo pomerila 20. junija na Bavarskem. Zadnja medsebojna tekma se je leta 2022 končala brez zmagovalca (2:2 v Ljubljani). Foto: Grega Valančič/Sportida

"Tudi Srbijo lahko presenetimo. Pa tudi Anglijo," opozarja, kako je žoga okrogla in na Euru ni več slabih reprezentanc. "Oblak in Šeško sta lepa garancija, ekipa pa je vrhunska in kolegionalna, igralci so v dobrih klubih, velik plus za selektorja pa je, da je spravil miselnost igralcev na to raven. Da igrajo eden za drugega. V tem smo v prednosti pred Srbi in še kom drugem."

Ekipa diha skupaj, kar je ključnega pomena

Matjaž Kek bo danes postali drugi slovenski selektor, ki je vodil Slovenijo na Euru. Prvi je postal leta 2000 Srečko Katanec. Foto: www.alesfevzer.com Kar se tiče današnje tekme, napoveduje previdno srečanje, na katerem se mreža ne bo velikokrat zatresla. "Pričakujem minimalno zmago enih ali drugih. Ne bo veliko zadetkov. Obe obrambi se zavedata, kaj pomeni prva tekma," v bistvu ne bi imel nič proti, če bi se dvoboj razpletel brez zmagovalca. "To bi bilo dobro izhodišče za naprej" in bi se tako Slovenija še približala velikemu cilju, preboju med 16 najboljših. Verjame, da je tega pod vodstvom Matjaža Keka zmožna.

"Je izkušen trener. To reprezentanco je spravil do visoke ravni, predvsem pa je pomembno, da ekipa diha skupaj, kar je ključnega pomena za tako tekmovanje. Prepričan sem, da fantje še niso rekli zadnje besede," se dobro zaveda, kako pomembna je dobra kemija v moštvu. Tista, ki jo je občutil leta 2000 v Beneluksu, je bila izjemna. Takrat je z njimi dihala vsa Slovenija.

Katančeva zlata generacija je na Euru 2000 na treh tekmah osvojila dve točki, Zlatko Zahović pa se je podpisal pod kar tri zadetke. Foto: Guliverimage

Čeprav se poraja občutek, da je bila pred 24 leti evforija še večja kot danes, Karić ne čuti veliko razlik: "Vedno, ko si nekje prvič, vlada velika evforija. A tudi zdaj se vidi po številu prodanih vstopnicah ali pa po sprejemu slovenske delegacije na letališču, nad katerim sem bil lepo presenečen. Vidi se, da je celotna Evropa evforična zaradi Eura. In ti fantje si zaslužijo vso pozornost. Močno bom navijal zanje," jim želi, da bi začeli evropsko prvenstvo na najboljši možen način.