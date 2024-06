Nogometno EP v Nemčiji se je šele dobro začelo in že lahko pišemo o mejnikih. Ob tem se lahko samo vprašamo, kaj nam bo še do konca turnirja ponudilo prvenstvo. Morda svoj mejnik spišejo tudi slovenski nogometaši?

Za nami sta šele dva igralna dneva evropskega prvenstva v Nemčiji in že padajo rekordi.

Albanska navijačica se je lahko veselila že po 23 sekundah tekme, potem ko so Albanci povedli z 1:0 proti Italiji. Foto: Guliverimage

Verjetno najbolj odmeva gol reprezentance Albanije proti Italiji. Čeprav je Albanija na kvalifikacijah dosegla malo golov, pa so ga na tekmi proti Italiji dosegli že po 23 sekundah tekme, kar je najhitrejši gol v zgodovini evropskih prvenstev. Pod to znamko se je podpisal Nedim Bajrami, ki je tako popravil rekord iz leta 2004. Takrat je za Rusijo v 67. sekundi zadel Dmitrij Kiričenko. Albanci so na koncu tekmo proti Italiji izgubili z 1:2.

Foto: Guliverimage

S šestnajstimi leti postal najmlajši igralec prvenstev

Španska nogometna reprezentanca je drugi dan prvenstva igrala proti Hrvaški in jo visoko premagala z izidom 3:0. Bolj kot polom Hrvatov je nase opozoril šele 16-letni španski nogometaš Lamine Yamal. Ta je namreč postal najmlajši igralec, ki je zaigral na evropskem prvenstvu in na tekmi proti našim sosedom prispeval podajo.

Foto: Guliverimage

Povprečna starost italijanske reprezentance na prvenstvu je 26 let in 287 dni, kar je najmlajša italijanska reprezentanca po letu 1988. Italijani so prvenstvo začeli spodbudno, potem ko so Albanijo premagali z 2:1.

Zelo mlad pa je tudi kapetan Madžarske reprezentance. Vezist Liverpoola Dominik Szoboszlai je s 23 leti in 234 dnevi postal najmlajši kapetan ekipe na Euru, so zapisali pri BBC.

Toliko golov že dolgo ni bilo

Do zdaj smo na prvenstvu videli štiri obračune. Uvodni dan je Nemčija s 5:1 premagala Škotsko. Švica je Madžarsko premagala s 3:1, Španija je Hrvaško odpihnila s 3:0. Italijani pa so bili od Albancev boljši z 2:1. To pomeni, da se je v prvih štirih obračunih mreža kar 16-krat zatresla. Toliko golov na uvodnih štirih tekmah ni padlo že vse od evropskega prvenstva leta 1976.

Slovenija v nedeljo igra proti Danski. Foto: www.alesfevzer.com

Kaj pa naši fantje?

Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo ob 18. uri prvič po 24 letih zaigrala na evropskem prvenstvu. Varovance Matjaža Keka čaka obračun z Dansko. Slovenija in Danska sta se do zdaj pomerili šestkrat, na prav vseh tekmah, z izjemo kvalifikacijske v Stožicah (1:1), so zmagali Danci. Bodo mejnik dosegli tudi naši fantje in se bodo na velikih tekmovanjih prvič uvrstili v izločilne dvoboje? Naše v skupini C čakata še tekmi s Srbijo in Anglijo.

