Idrijčanu v Nemčiji zaigralo srce

Slovenija, najmanjša dežela udeleženka letošnjega Eura v Nemčiji, je polna delitev. Pogosto se deli na takšne in drugačne, izostane pa enotnost, ki bi jih še bolj združevala. Ko pa napoči trenutek za šport, je stanje povsem obratno. Takrat so slovenska srca združena. Ko to spremljajo nogometaši, jim ob pogledih na pozitivno energijo, ki prihaja s tribun, rado zaigra srce. O tem in še čem je v torek pred treningom v Wuppertalu spregovoril Adam Gnezda Čerin.

''Led je prebit,'' poudarja slovenska nogometna reprezentanca, ki z redkimi izjemami, pa še te so prisotne le v strokovnem vodstvu, ne pa med igralci, do nedavnega ni vedela, kaj vse zajema tekma tako visoke pomembnosti, kot je bil nedeljski uvod na Euro z Dansko (1:1). Kekova četa se je v bazo v Wuppertalu vrnila z zadovoljnimi obrazi. Po ponedeljkovem lažjem programu, ki ga je popestril obisk predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, je v torek nastopil trenutek za nov zahteven trening, na katerem bo Matjaž Kek iskal zadnje namige in ugotovitve, kako se v četrtek lotiti neugodnih tekmecev iz Srbije, še kako lačnih točk na Euru.

Slovenija je res športna, nogometna nacija

Še večje število slovenskih navijačev velja pričakovati v četrtek v Münchnu. Foto: Guliverimage Pred treningom je pred mikrofone na stadionu Zoo najprej stopil Adam Gnezda Čerin in se poklonil navijačem, s katerimi so skupaj v nedeljo spisali eno najlepših nogometnih zgodb v obdobju državne samostojnosti. V Stuttgartu jih je bilo kar 12 tisoč, še več pa jih prihaja v četrtek v München!

"Kar srce mi zaigra, ko slišim te številke. Slovenci smo športni narod. Nogometa dolgo ni bilo na tem zemljevidu, zdaj pa smo ga vrnili tja, kamor spada. Evforija navijačev pove dovolj o tem, da je Slovenija res športna, nogometna nacija. Taki dogodki združujejo sam narod. Res je lepo videti skupaj tako število Slovencev v enem kraju. Ta podpora nam veliko pomeni," je poudaril 24-letni nogometaš iz Idrije. Športnikom uspeva tisto, o čemer lahko politiki zgolj sanjajo. Slovenska grla so bila v nedeljo v Stuttgartu združena in enotna.

Zdaj bo Slovenija zaigrala še bolj sproščeno

Tako je eden izmed treh slovenskih legionarjev pri grškem velikanu Panathinaikosu, s katerim je letos osvojil pokal, po remiju z Dansko pozdravljal navijače. Foto: Guliverimage V Wuppertalu danes ni bilo srbskih novinarjev, so pa misli nogometašev bolj ali manj begale zgolj na četrtkovo tekmo z orli. Zavedajo se, da bi si z zmago na široko odprli vrata zgodovinskega preboja med 16 najboljših. To bi bilo prvič, odkar Slovenija nastopa na velikem nogometnem tekmovanju.

Sodeč po besedah Gnezde Čerin velja v Münchnu pričakovati še bolj sproščeno predstavo Kekovih izbrancev. V Stuttgartu so bili zlasti v začetnih minutah zaradi pomanjkanja izkušenj pod tako velikim vtisom, da so na zelenici zagospodarili Danci. Tokrat bi lahko bilo drugače. "Led je prebit. Zaradi tega bomo na tekmo s Srbijo vstopili bolj sproščeno, kot smo na tekmo z Dansko. Meni to vzdušje v Stuttgartu niti ni prišlo toliko do živega, ker igram v Grčiji, kjer sem vajen vsega živega. Sem pa užival zaradi vseh slovenskih navijačev, ki so pričarali odlično kuliso. V tem moramo vsi skupaj uživati, to nam ne sme predstavljati bremena," razmišlja Gnezda Čerin, ki je postal v zadnjih letih eden izmed nosilnih stebrov slovenske reprezentance. V zvezni vrsti ima pomembno, malodane nenadomestljivo vlogo.

Slovenska reprezentanca je svoj vzpon, ki jo je po 14 sušnih letih končno pripeljal na veliko tekmovanje, začela poleti 2022, ko je obstala v B skupini lige narodov. V Ljubljani je proti Srbiji zaostajala že z 0:2, ni kazalo na srečen konec, a je nato v nadaljevanju pokazala bistveno boljši obraz, povsem zasenčila Srbe in osvojila dragoceno točko (2:2).

Bo podobno kot na zadnji medsebojni tekmi Slovenije in Srbije?

Takrat je preobrat s svojim zadetkom začel prav Gnezda Čerin. To je bil njegov drugi zadetek v državnem dresu, skupno je zbral štiri. Bi se lahko zgodovina ponovila in bi znova videli srečanje dveh različnih polčasov? "Če bodo oni popustili v drugem polčasu, bi bilo to super. Upam, da bomo odigrali dva takšna polčasa, kot smo takrat drugi polčas v Stožicah. To je bil eden najboljših polčasov, kar se jih spomnim, odkar sem v reprezentanci. Sposobni smo tako odigrati celotno tekmo," verjame, da se bodo v dveh dneh temeljito pripravili na tekmo s Srbijo in ji, podobno kot so to storili v nedeljo proti Danski, prekrižali načrte.

Proti Danski je na začetku drugega polčasa po strelu z glavo zapravil lepo priložnost za izenačenje. Proti Srbiji, naslednjemu tekmecu Slovenije, se je na zadnji medsebojni tekmi vpisal med strelce. Foto: Guliverimage

"Veliko bo treba postoriti v fazi obrambe in dobro zapirati prostore v zvezni vrsti. Proti Danski smo to počeli dobro, a bi lahko še bolje," verjame, da lahko proti Srbiji pokažejo še več, kot so proti Danski. To pa zaradi sproščenosti, saj zdaj vedo, kako je igrati na Euru. Svoje pa bodo zagotovo dodali navijači, ki jih velja v Münchnu pričakovati vsaj 15 tisoč, kar bo nov absolutni rekord, kar se tiče množičnih romanj slovenskih športnih zanesenjakov na dogodek v tujini.

