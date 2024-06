V živo: Slovence se sliši do Slovenije, Mlakarju blizu golu

Četrtkovo popoldne prinaša drugo tekmo Slovenije na Euru. Ob 15. uri varovanci Matjaža Keka igrajo s Srbijo, zmaga pa bi jih pripeljala na prag uvrstitve v izločilne boje. Slovenija začenja z enako prvo enajsterico kot ob remiju z Dansko. Mesto so okupirali slovenski in srbski navijači. Ob 18. uri bo na sporedu še druga tekma skupine C med Dansko in Anglijo, večerni obračun pa bo derbi med Španijo in Italijo. Vsi rezultati na Sportalu v živo.

Euro 2024, 2. krog (skupini B in C)

Četrtek, 20. junij

Tudi Matjaž Kek je glasno pel Zdravljico. Foto: Guliverimage Selektor Matjaž Kek je v prvo postavo uvrstil istih 11 nogometašev kot v nedeljo ob remiju z Dansko (Oblak, Karničnik, Bijol, Drkušić, Janža, Gnezda Čerin, Stojanović, Elšnik, Mlakar, Šporar in Šeško). Ko je množica najprej srbskih in nato še slovenskih navijačev odpela himni, se je težko pričakovana tekma na Allianz Areni začela. In bolje so jo odprli Slovenci: v četrti minuti je z roba kazenskega prostora premalo močno streljal Adam Gnezda Čerin, v osmi pa je Jan Mlakar preigral do srbskega gola, streljal proti desni, a se je z izvrstno obrambo izkazal Predrag Rajković.

Pred dvobojem s Srbijo sta srečo slovenski izbrani vrsti zaželela tudi košarkar Luka Dončić in kolesar Tadej Pogačar, NZS pa je videa objavila na družabnih omrežjih. Srbske navijače pa je na stadionu na velikem zaslonu nagovoril teniški as Novak Đoković.

Angleži in Danci si zagotovo želijo več

Druga tekma dneva bo spopad reprezentanc, ki zagotovo nista pričakovali takih uvodnih tekem. Danci so proti Sloveniji osvojili zanje skromno točko, Anglija pa je v dvoboju s Srbijo slavila zgolj z minimalno razliko in tudi z igro ni navdušila. Tako enim kot drugim bi zmaga pred zadnjim krogom odprla vrata osmine finala.

Jude Bellingham je v prvem krogu Angliji zagotovil minimalno zmago. Foto: Reuters

Večerni derbi v skupini B

Potem ko so Hrvati včeraj še v drugo razočarali in bodo trepetali za preboj naprej, bo v njihovi skupini še derbi aktualnih evropskih prvakov Italijanov in Špancev, ki so prav proti Hrvaški za uvod v prvenstvo navdušili.

Lestvice:

