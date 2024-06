Madžari namučili Nemce, Albanci zagrenili življenje Hrvatom

Šesti dan nogometnega evropskega prvenstva so na sporedu trije dvoboji. Hrvaška je le remizirala z Albanijo z 2:2 in bo imela težko delo v boju za napredovanje. Nemčija pravkar igra proti Madžarski, v večernem delu pa se bosta udarili Škotska in Švica.

Euro 2024, 2. krog (skupina A in B)

Sreda, 19. junij

Po uvodnem porazu so Hrvati slabo odprli tudi drugi dvoboj na prvenstvu. Jasir Asani je v 11. minuti lepo zaposlil Qazima Lacija, ki je natančno meril z glavo in Albanija je povedla. Hrvati so nato pritisnili proti vratom, a v prvi polovici prvega polčasa si večjih priložnosti niso pripravili. Visoka posest in napadi kockastih niso obrodili sadov, zato pa so bili v 31. minuti spet nevarni Albanci. Kristjan Asllani je z nevarnim strelom preizkusil Dominika Livakovića, ki se je izkazal z lepo obrambo. V 39. minuti je Marcelo Brozović le poskrbel za prvi strel v okvir vrat Thomasa Strakoshe, a albanski čuvaj mreže ni imel večjih težav. V sdnikovem dodatku je dlani Livakovića ogrel še Rej Manaj, ostalo pa je pri minimalnem vodstvu Albanije.

Qazim Laci je poskrbel za vodstvo Albanije. Foto: Guliverimage

Zlatko Dalić je na začetku drugega polčasa opravil dve menjavi, v 50. minuti pa je prav rezervist Luka Sučić prišel do lepe priložnosti, a Strakosha se je izkazal. Nekaj minut kasneje je zbranost albanskega vratarja preizkusil še Mateo Kovačić. Vse močnejši pritisk Hrvatov je obrodil sadove v 74. minuti. Izjemno je po tleh sprožil Andrej Kramarić in zadel nebranjeni del mreže albanskih vrat. Že dve minuti kasneje pa popoln preobrat. Ante Budimir si je priboril žogo v kazenskem prostoru in podal pred vrata, kjer je nespretno posredoval Klaus Gjasula in zatresel lastno mrežo. V 90. minuti so spet zapretili Albanci, a po strelu Arberja Hoxhe se je še enkrat izkazal Livaković V sodnikovem dodatku je bil nevaren tudi nekdanji član Mure Mirlind Daku, v 95. minuti pa se je Gjasula odkupil za avtogol in z natančnim strelom po tleh izid poravnal. Tik pred koncem tekme je še enkrat sproži Kovačić, a Strakosha je poskrbel za delitev točk.

Pravkar na delu gostitelji

Uvod v tekmo je postregel z nekaj priložnostmi na eni in drugi strani, najnevarnejši pa je bil Kai Havertz v 11. minuti. Peter Gulacsi je njegov strel obranil. Na prvi gol smo morali čakati do 22. minute, ko je Nemce v vodstvo povedel Jamal Musiala. Madžari so se pritoževali zaradi morebitnega prekrška nad Willyjem Orbanom, a tudi po posredovanju VAR-a je zadetek obveljal. V 26. minuti je s prostega strela nevarno sprožil Dominik Szoboszlai, z izjemno obrambo pa se je izkazal Manuel Neuer in gostitelje Eura ohranil v prednosti. Nekaj trenutkov kasneje je isti igralec še enkrat nevarno sprožil, nemška obramba pa je bila na mestu. V 42. minuti je bil še enkrat nevaren Musiala, a zadel zunanji del mreže. V sodnikovem dodatku so Madžari zabili, a stranski sodnik je označil prepovedan položaj in Nemci so na odmor odšli s prednostjo.

Nemci so zabili dvakrat in ostajajo stoodstotni. Foto: Guliverimage

V drugem polčasu so prvi prek Barnabasa Varge v 60. minuti zapretili Madžari, a njegov strel z glavo je za las zletel prek vrat. V 67. minuti pa so Nemci podvojili vodstvo, zanesljivo je podajo v kazenski prostor v zadetek pretvoril kapetan Ilkay Gündogan. Nekaj minut kasneje je nevarno sprožil Joshua Kimmich, a Gulacsi je bil na mestu, madžarski vratar pa se je izkazal še ob poizkusu Leroyja Saneja v 75. minuti. Nemci so bili do sodnikovega dodatka še nekajkrat nevarni, v zadnji minuti rednega dela igre pa so zapretili tudi Madžari. Po predložku Szoboszlaia je slabo posredoval Neuer, Orbanov strel pa je Kimmich pred golovo črto vendarle odbil.

V večernem terminu bosta igrali še reprezentanci Škotske in Švice. Na papirju so favoriti Švicarji, a zagotovo bodo Škoti naredili vse, da popravijo slab vtis s tekme proti Nemčiji. Tekma se začne ob 21. uri.

Lestvice:

