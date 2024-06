Gostitelji eura za prvo mesto v skupini proti Švici, Škote čakajo Madžari

Euro 2024, 2. krog (skupina A)

Nedelja, 23. junij

Nemci so po prepričljivih predstavah na prejšnjih tekmah veliki favoriti proti Švici, ki pa zagotovo ne bo položila orožja že pred tekmo. Na lestvici imajo Nemci po zmagi na otvoritveni tekmi turnirja nad Škotsko s 5:1 in Madžarsko z 2:0 vseh šest točk in razliko v golih 7:1. Kljub temu še nimajo zagotovljenega prvega mesta v skupini. Švica ima namreč štiri točke, potem ko je ugnala Madžarsko s 3:1 in remizirala z 1:1 proti Škotski, in bi lahko z zmago še preskočila domačo izbrano vrsto.

Dvoboj z vrha skupine A bi lahko imel posledice tudi za Slovenijo. Če bi varovanci Matjaža Keka osvojili drugo mesto v skupini C, bi se namreč v osmini finala pomerili z zmagovalko skupine A.

Na drugi tekmi večera bodo skušali Škoti priti do zmage in se s tretjega mesta prebiti v nadaljevanje EP.

Lestvice:

