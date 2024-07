Odločilni gol za Anglijo, ki je v predtekmovanju igrala 0:0 s Slovenijo, je v zadnji minuti dosegel Ollie Watkins, strelec je pred tem na prvenstvu igral skupaj vsega 20 minut. Angleški selektor Gareth Southgate je devet minut pred koncem zamenjal kapetana Harryja Kaneja, ki je pred tem izenačil iz enajstmetrovke, in Phila Fodena. Vstopila sta Watkins in podajalec pri odločilnem golu Cole Palmer.

Ollie Watkins Foto: Guliverimage

Bilo je veliko trdega dela

"Vem, da mi ljudje ne bodo verjeli, toda ko sva s Colom Palmerjem vstopala v 81. minuti, sem mu rekel, zaigrala bova in ti mi boš podal. Vedel sem takoj, ko je dobil žogo, da jo bo podal do mene. Ko je žoga končala v mreži, je bil to najboljši občutek v nogometu doslej," je za ITVSport dejal Watkins po srečanju.

"Neverjetno je, tedne sem čakal na ta trenutek. Treba je bilo veliko delati, da sem prišel do mesta, kjer sem danes. Dobil sem priložnost in jo sprejel z vsem srcem. Nimam besed, dolgo si nisem želel zapustiti igrišča, ker sem želel vsrkati to vzdušje," je dodal angleški junak večera.

Najboljša igra do zdaj

Angleška vrsta, s številnimi zvezdniki v ekipi je bila med največjimi favoriti pred prvenstvom, je po bledih predstavah prikazala najboljšo igro prav v polfinalu proti Nizozemski. Z golom rezervista Watkinsa se je rešila podaljškov in streljanja enajstmetrovk. Te so bile zanjo usodne na prejšnji finalni tekmi EP na domačem Wembleyju, ko je izgubila proti Italiji.

"Če vas lahko spodbudim, si zagotovite zmago, preden boste potrebovali čudežne gole v zadnji minuti ali še eno dramo z enajstmetrovkami." Foto: Guliverimage

V sporočilu po zmagi treh levov proti Nizozemski se je kralj Charles pošalil po dramah, ki so jo prestali angleški navijači, vključno z izenačenjem v zadnjem izdihljaju osmine finala proti Slovaški in zmagoslavjem po enajstmetrovkah proti Švici v četrtfinalu, ter jih prosil, naj v finalu pazijo na "nacionalni krvni tlak" v spopadu s Španijo.

"Če vas lahko spodbudim, si zagotovite zmago, preden boste potrebovali čudežne gole v zadnji minuti ali še eno dramo z enajstmetrovkami," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal kralj.

A bo Španija tista, ki bo po prikazanih predstavah na tem EP favoritinja finala, s samimi zmagami je do odločilne tekme prvenstva izločila tudi gostiteljico Nemčijo in drugo favoritinjo Francijo. Angleži so prvič v finalu velikega turnirja na tujem, za zdaj imajo le naslov svetovnega prvaka z domačega svetovnega prvenstva leta 1966, na nov naslov tako čakajo že 58 let.

"Španci so na tem turnirju videti čudovito, zelo dobro igrajo. So odlična ekipa z lastnimi orožji, zanimivo bo iti z njimi v dvoboj," je izjavo Juda Bellinghama o Španiji prenesla nemška tiskovna agencija dpa.

Še na polfinale pa se je ozrl angleški selektor Southgate. "Morala je biti naša najboljša predstava, s katero smo dosegli še en mejnik ... Skozi tekmo smo igrali tako dobro. Bila je zapletena tekma, a smo jo uspešno pripeljali do konca."

Harry Kane Foto: Reuters

Kane je ponosen na svoje soigralce

Kapetan Kane pa je povedal, da je zelo ponosen na vsakega posameznega igralca. "To je bil res težek turnir in to, kar smo naredili na tujem, je res nekaj posebnega. Ollie je čakal in bil potrpežljiv in kar je naredil, je izjemno. Kakšen zaključek! Tako sem vesel zanj," je dodal.

"V zadnji minuti so dosegli odličen gol in to je nogomet. Lahko smo ponosni na našo reprezentanco, res ponosni na igralce, saj smo imeli odličen turnir," je z grenkim priokusom turnir zaključil nizozemski selektor Ronald Koeman.

V senci boja za naslov prvaka bo v nedeljo potekal tudi boj za najboljšega strelca prvenstva. Kane in Španec Dani Olmo sta edina ostala med igralci, ki so dosegli po tri gole na tem turnirju in vodijo na lestvici. Izpadli so že Gruzijec Georges Mikautadze, Nemec Jamal Musiala, Nizozemec Cody Gakpo in Slovak Ivan Schranz.

