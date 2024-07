Thomas Müller je prvi reprezentančni nastop vpisal marca 2010, odtlej pa skupno zbral 131 tekem v državnem dresu. S tem je drugi na večni lestvici v nemški vrsti za Lotharjem Matthäusom (150) in Miroslavom Klosejem (137). Pri Bildu so zapisali, da bo Müller še igral za klub, z Bayernom ima pogodbo do 2025.

V nemški reprezentanci se je po četrtfinalnem porazu poslovil vezist Toni Kroos, vratar Manuel Neuer pa tudi razmišlja o tem, da bi končal igranje za izbrano vrsto.

