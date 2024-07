Nemški policist po zaslugi angleških navijačev velika spletna atrakcija

Angleški nogometni navijači se znajo tudi dobro pošaliti. To je včeraj v Dortmundu pred polfinalno tekmo Eura, na kateri so trije levi z 2:1 ugnali Nizozemsko, na lastni koži občutil nemški policist. Otoški navijači so si ga še kako privoščili. Nemec v uniformi, ki po zunanjosti zelo spominja na angleškega selektorja Garetha Southgata, je postal spletna atrakcija. Da pa včeraj v Dortmundu le ni minilo vse v znaku dobre volje, priča uradno poročilo nemške policije o tem, kako je bilo v navijaških spopadih poškodovanih 17 ljudi, 26 razgretežev pa so priprli.

V sredo je Dortmund preplavilo več kot 100 tisoč nizozemskih in angleških navijačev. Več je bilo privržencev tulipanov, otoški ljubitelji nogometa pa so poskrbeli za zelo viralno dejanje, ko so zagledali nemškega policista, ki je bil zelo podoben Garethu Southgatu. Podobnost z angleškim selektorjem, ki na tem Euru ni deležen pretiranega zaupanja in simpatij z angleškimi navijači, je bila tako velika, da jih je poneslo in so mu namenili posebno pesem. Southgatove odločitve na polfinalni tekmi z Nizozemsko bi lahko spremenilo mnenje o njegovih sposobnosti. V polno je zadel zlasti z zadnjima menjavama, ko je Ollie Watkins s pomočjo Cola Palmerja dosegel zmagoviti zadetek.

Omenjena objava ima že več kot šest milijonov ogledov:

England fans singing "Southgate you're the one" to a German police officer 🤣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪 pic.twitter.com/CXkFFhX0X8 — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024

Angleški navijači, ki so obkrožili njegovega nemškega dvojnika, so Nemcu zapeli posebno pesem. Priredili so uspešnice nekdaj uspešne pop skupine Atomic Kitten, v kateri so dali vedeti, kako je Southgate tisti izbrani in jih še vedno privlači, nogomet pa, to je že znan napet, ko je govora o največjih tekmovanjih, prihaja domov. Policistu je bilo sprva nelagodno, nato pa je popustil in poskrbel za dodatno dobro voljo z nasmeški. Vse skupaj je, zanimivo, z nasmehom na licu snemal njegov stanovski kolega v uniformi.

Največ incidentov je bilo v središču mesta

Žal pa so polfinalni dan v Dortmundu zaznamovali tudi incidenti, pri katerih bi morali nemški policisti posredovati. Nekajkrat so zapele pesti. V navijaških spopadih v Dortmundu je bilo poškodovanih 17 ljudi, 26 navijačev pa so po poročanju STA priprli.

Med poškodovanimi je tudi sedem policistov, ki so posredovali v pretepih med Nizozemci in Angleži. Skupno so policisti obravnavali 22 incidentov, povezanih z navijači obeh ekip. V priporu je končalo 23 nizozemskih in trije angleški navijači, a so danes že vse izpustili. Največ incidentov je bilo v lokalih v središču mesta pred tekmo, so pa obravnavali tudi primere nelegalnega vstopa v navijaško središče, ki so ga pred tem zaprli zaradi prevelikega števila obiskovalcev. Dodali pa so še tri primere goljufij z (elektronskimi) vstopnicami, ko so prodajalci dobili kupnino, a kupcem niso posredovali vstopnic.

Nemška policija je imela v sredo kar nekaj dela, da je umirila razgreteže med nizozemskimi in angleškimi navijači. Foto: Reuters

A kljub tem incidentom so bili v dortmundski policiji zadovoljni, saj se je večji del stotisočglave množice navijačev obnašal zgledno. Obravnavali so celo manj nasilnih primerov, kot jih imajo običajno na tekmah nemške bundeslige.

V nedeljo se bosta v finalu Eura za naslov pomerili Španija in Anglija.