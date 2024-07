Nizozemci so zgodaj povedli prek Xavija Simonsa, ekipa Garetha Southgata je dobila rešilno bilko v obliki kazenskega strela, ko je Denzel Dumfries z nogo udaril Harryja Kanea, potem ko je angleški kapetan že streljal čez gol.

Enajstmetrovka prvotno ni bila dosojena, a je sodnik Felix Zwayer nato pokazal na belo točko, potem ko mu je Var svetoval, naj gre k monitorju in oceni omenjeni trenutek. Kane je izenačil, rezervni igralec Ollie Watkins pa je v 90. minuti zabil zmago za Anglije in finale s Španijo.

"Po mojem mnenju ne bi smelo biti enajstmetrovke," je dejal Koeman. "Dumfries je brcnil žogo in njegovi čevlji so se dotaknili Kanea. Mislim, da ne moremo igrati pravilno nogometa, in to je zaradi Vara. Ta resnično uniči nogometno igro."

Gary Neville Foto: Guliverimage

Kaj pravijo nekateri drugi?

Nekdanji angleški branilec Gary Neville je menil, da ima Nizozemska vso pravico, da se počuti prizadeto. "Kot branilec menim, da je to absolutno sramotna odločitev," je dejal in dodal: "Ni možnosti, da bi bila to enajstmetrovka. Samo naravnost je stopil in blokiral strel. Zame to ni enajstmetrovka."

Nekdanji angleški napadalec Alan Shearer je na BBC Radio 5 v živo dejal: "Nobenega dvoma ni, da je prišlo do kontakta, toda branilec Dumfries je poskušal žogo blokirati. Je pa pozneje dosojena enajstmetrovka preobrnila potek tekme."

Kapetan Nizozemske in Liverpoola Virgil van Dijk je prav tako ocenil, da je enajstmetrovka najbolj vplivala na potek igre. "Enajstmetrovka je bila pomemben element tekme, Anglija je potem iz nje pridobila samozavest. Mislim, da kar nekaj odločitev na tej tekmi ni bilo v naš prid, a tu se bom ustavil, ne želim govoriti o sodnikih," je povedal kapetan poražencev.

