Argentinci ostajajo na vrhu, Brazilci izpadli iz prve trojice, Slovenci zadržali mesto

Svetovni prvaki Argentinci so tudi na današnji lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ostali številka 1 na svetu. Sledijo jim Francozi ter Angleži, ki so iz prve trojice izrinili Brazilce (5.). Četrti so po novem Belgijci. Slovenci, ki so se ta mesec uvrstili na evropsko prvenstvo 2024, so zadržali 54. mesto glede na minulo lestvico.

Z zmago na kvalifikacijski tekmi za mundial 2026 na sloviti Maracani (1:0) so sinjemodri, katerih prvi zvezdnik je Lionel Messi, še dlje od vrha odrinili selecao in obdržali prednost pred najboljšo evropsko reprezentanco, Francijo. Slednjo so Argentinci premagali tudi v finalu svetovnega prvenstva v Dohi pred skoraj enim letom.

Dva dni pred žrebom za euro 2024 pet od šestih nosilcev zaseda prvih deset mest na Fifini lestvici; poleg Francije, Anglije in Belgije še Portugalska (7.) in Španija (8.), le Nemčija, država gostiteljica, je po porazu na zadnjih dveh prijateljskih tekmah proti Turčiji in Avstriji zdrsnila na 16. mesto. Nizozemska, ki je na svetovni lestvici napredovala na šesto mesto, bo na žrebu za evropsko prvenstvo tako kot Slovenija v tretjem kakovostnem bobnu.

Slovenci so zadržali 54. mesto. Foto: www.alesfevzer.com

