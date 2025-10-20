Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
16.00

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 16.00

Kvalifikacije za SP

Tekma slovenske nogometne vrste s Kosovom razprodana

Slovenska nogometna reprezentanca | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska nogometna reprezentanca bo novembra igrala še dve kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2026. Doma se bo 15. novembra v Stožicah merila s Kosovom, kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, pa je dvoboj že razprodan.

Matjaž Kek
Sportal Kriza, kakršne Slovenija ni videla že 16 let

Izbranci Matjaža Keka so na dosedanjih štirih tekmah igrali doma 2:2 s Švedsko, v gosteh v Švici izgubili z 0:3, na Kosovu so se z domačo ekipo razšli z 0:0, enak izid pa je bil tudi na domači tekmi s Švico.

To pomeni, da imajo Slovenci v skupini B za zdaj tri točke in so na tretjem mestu, slabša je le Švedska z eno točko. Z njo se bo Slovenija merila na zadnji tekmi 18. novembra v gosteh. Švedi bodo tam igrali po napotkih novega selektorja, Angleža Grahama Potterja.

V skupini vodi Švica z 10 točkami in je zelo blizu zagotovitvi prvega mesta, ki neposredno vodi na turnir v ZDA, Mehiko in Kanado prihodnje leto. Kosovo je pri sedmih točkah in bo v Ljubljani želelo vsaj točko za potrditev drugega mesta in poti v dodatne kvalifikacije. Slovenija za ohranitev upov po drugem mestu nujno potrebuje dve zmagi in pomoč Švice na zadnji tekmi na Kosovu.

Na SP 2026 bo prvič nastopilo 48 reprezentanc. Doslej so si mesto ob omenjenih treh gostiteljicah zagotovili še Anglija iz Evrope, Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Katar, Savdska Arabija, Južna Koreja in Uzbekistan iz Azije, Alžirija, Zelenortski otoki, Egipt, Gana, Slonokoščena obala. Maroko, Senegal Južna Afrika in Tunizija iz Afrike, Nova Zelandija iz Oceanije ter Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj iz Južne Amerike.

