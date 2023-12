Kampl za Slovenijo? Ne, Slovenija odhaja h Kamplu!

Slovenija bo na Euru nastopila v skupini z Dansko, Srbijo in Anglijo. Foto: Guliverimage Prihodnje leto ponuja prvovrstni nogometni praznik, ki bo po dolgem času postregel tudi s slovensko udeležbo. Jan Oblak, Benjamin Šeško in druščina bodo nastopili na evropskem prvenstvu v Nemčiji, v slovenskem taboru pa so se po tehtnem razmisleku odločili, kako se bodo na tekme proti Danski (16. junija v Stuttgartu), Srbiji (20. junija v Münchnu) in Angliji (25. junija v Kölnu) pripravljali v Wuppertalu.

Izbrali so 17. največje mesto v Nemčiji, ki leži v zvezdni deželi Severno Porenje – Vestfalija, izmed večjih mest pa ga obkrožajo Köln, Essen in Düsseldorf.

Wuppertal ima približno toliko prebivalcev kot slovensko glavno mesto Ljubljana. Foto: Guliverimage

Kaj vse ponuja Wuppertal Kekovi četi? "Iskali smo kraj, ki nam bo omogočal, da bodo na eno tekmo lahko odšli neposredno z avtobusom," je selektor Matjaž Kek izpostavil tekmo z Anglijo, ki bo odigrana v Kölnu, v bližini baze slovenske izbrane vrste, ki 62-letnega Mariborčana spominja na tisto, kar ponuja domača reprezentančna baza na Gorenjskem. "Podobno je zgodbi na Brdu pri Kranju," sporoča slovenski strateg.

V Stuttgart in München z vlakom

Matjaž Kek je zelo zadovoljen z izbiro baze na Euru 2024. Foto: www.alesfevzer.com Slovenski nogometaši se bodo tako na tekmo z Anglijo v Köln odpravili z avtobusom. Kako pa bodo pred tem odpotovali na dvoboja v München in Stuttgart? "O tem še razmišljamo, a najbližje bi bila možnost potovanja z vlakom. V Nemčiji se da enostavno priti do želenega cilja s hitrimi vlaki," se želi izogniti gnečam ob obisku letališč. Dobro zaupa sodelavcem na zvezi, ki rešujejo tovrstna vprašanja, da bodo dobro sestavili program potovanja na Euru. Podali bodo predlog, selektor pa bo imel to veljavo, da vse skupaj potrdi ali pa zavrne.

V kvalifikacijskem ciklusu so ga sodelavci večkrat navdušili z rešitvami, izpostavil je zlasti možnost hitrega potovanja in vrnitve iz Astane kot tudi Köbenhavna. Verjame, da bodo poskrbeli za najboljše tudi tokrat. Od leta 2010 niso imeli priložnosti, da bi se ukvarjali s takšnimi delovnimi nalogami na velikih nogometnih tekmovanjih, tokrat pa jih čaka zelo naporno poletje, na katerem bodo deležni velike odgovornosti, saj bodo neposredno vplivali na počutje in pripravljenost Kekovih izbrancev. "Takšno tekmovanje predstavlja velik zalogaj in zahteva zbranost."

Svetovna atrakcija v Wuppertalu? Viseča železnica.

Viseča železnica pred stadionom v Wuppertalu Foto: Guliverimage Wuppertal je sicer 17. največje mesto v Nemčiji. Ima podobno število prebivalcev kot Ljubljana z okolico, okrog 360 tisoč, največja posebnost zelo zelenega mesta pa je javno prevozno sredstvo – viseča železnica (Wuppertaler Schwebebahn). Predstavlja križanca med tramvajem in žičnico. Pelje kar osem metrov nad cestami, ko pa se vije nad reko Wupper, lahko potniki ponekod potujejo tudi na višini kar 12 metrov. Potovanje je sicer zelo varno.

"Wuppertal mi je všeč. Ni nič bombastičnega ali spektakularnega. Je relativno skromno, omogoča mir, a tudi odprtost. Baza bo konec koncev odprta za prijatelje, družine, navijače in medije. Zapirali se nismo niti v Južni Afriki, ne nameravam se tudi v Nemčiji," je selektor dodal, kako se bodo slovenski nogometaši pripravljali na izzive na Euru v bližini gozdov. Wuppertal nenazadnje slovi kot najbolj zeleno mesto v Nemčiji, kar pa se tiče hotela, Kek pojasnjuje, kako ne bo prisotnega prevelikega luksuza.

Tako poteka viseča železnica v Wuppertalu, speljana nad reko Wupper. Foto: Guliverimage

"Ne, nastanjeni bomo v preprostem, navadnem hotelu," je pojasnil in dodal, kako zaradi evropskega prvenstva ne misli delati "cirkusa". "Hočem vztrajati pri preprostosti, skromnosti, ki nas je konec koncev tudi krasila, kar se vidi tudi v obnašanju." Slovenija bo sicer nastanjena v hotelu Das Vesper, ki je v preteklosti že gostil različne reprezentance, njegovi gostje pa so bili tudi zvezdniki Bayerna. V bližini hotela se nahajajo številna igrišča za golf, tako da v okolici hotela prevladuje zelena barva.

Zelo blizu Kamplovih Kevin Kampl bo lahko spremljal priprave slovenske reprezentance v neposredni bližini doma. Foto: Ana Kovač Zanimivo je, da se bo Slovenija na tekme, ki jih bo v neposrednem prenosu spremljalo na milijone ljubiteljev nogometa po vsem svetu, pripravljala v neposredni bližini Solingena. Solingen je rojstno mesto Kevina Kampla, tam je doma nekdanji reprezentant, ki pri 33 letih še ni rekel zadnje vrhunskemu nogometu in pri RB Leipzigu sodeluje z mladim slovenskim napadalcem Benjaminom Šeškom. Kampl od leta 2018 ne igra za reprezentanco. Sprejel je končno odločitev o tem, da si ne bo premislil in da to niti ne bi bilo pošteno do aktualnih reprezentantov, je spregovoril pred tedni, ko smo ga obiskali v Leipzigu. Kampl torej ne bo igral za Slovenijo, se mu bo pa izpolnila želja, saj bo prišla k njemu Slovenija! Kevin Kampl je nazadnje nastopal za Slovenijo leta 2018. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Köln, ne? To je blizu mojega Solingena. Živim le 20 minut od Kölna. Če mi bo Bendži (Benjamin Šeško, op. p.) uredil nekaj vstopnic, bom šel zagotovo navijat," je nedavno napovedal. Takrat še ni vedel, da se je Slovenija odločila za bazo v Wuppertalu, ki je od njegovega doma oddaljen le 17 kilometrov. Oziroma 20 minut vožnje. Slovenija torej prihaja h Kamplu! Sportal Iskrena izpoved Kevina Kampla o Sloveniji #video

Mesto, kjer se je rodil aspirin

Friedrich Engels je živel v Wuppertalu. Foto: Guliverimage Wuppertal je od Kölna oddaljen okrog 50 kilometrov, do Stuttgarta, kjer bo Slovenija prebila led na Euru proti Danski, bo treba prepotovati 400, do Münchna, sicer najbližjega prizorišča Eura 2024 za slovenske navijače, pa kar 600 kilometrov. Pred Slovenijo so o možnosti, da bi imeli bazo na Euru 2024 prav v tem jugozahodnem delu Nemčije, razmišljali tudi v taboru Češke, Francije, Madžarske, Portugalske, Slovaške in Škotske.

V Wuppertalu, rojstnem mestu filozofa Friedricha Engelsa, ki je skupaj s Karlom Marxom leta 1848 spisal komunistični manifest, in Friedricha Bayerja, ustanovitelja farmacevtskega velikana Bayer, bo Slovenija trenirala na stadionu am Zoo. Aprila bo prejel novo igralno podlago, tako da bo Kekovi četi omogočal vrhunske pogoje za trening. Wuppertal je mesto številnih gozdov in parkov, kjer prevladuje svež zrak, če pa koga zaboli glava, mu lahko priskoči na pomoč spoznanje, da je v tem mestu luč sveta ugledal sloviti aspirin.

Od leta 2024 dalje pa bo v mestnih športnih almanahih zagotovo zapisano, da so lahko ljubitelji nogometa v tem delu Nemčije vsakodnevno spremljali na delu najboljše slovenske nogometaše, med njimi tudi enega najboljših vratarjev na svetu Jana Oblaka kot tudi enega najobetavnejših napadalcev Benjamina Šeška in še kopice preostalih, ki so Kekovi četi pomagali do velikega uspeha, nastopa na evropskem prvenstvu.

Slovenski nogometaši se bodo prihodnje leto vsaj za nekaj tednov preselili v Wuppertal. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Slovenijo čakajo začetne priprave na Brdu pri Kranju, nato pa se bo še pred začetkom Eura preselila v Wuppertal. Srečno, Kekova četa!