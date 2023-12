Legendarni Slovenec, ki želi pošteno do vstopnic za Euro 2024

Ko je Slovenija nazadnje nastopila na velikem nogometnem tekmovanju, je bil njen kapetan Robert Koren. Pa ne le to, na jugu Afrike je prispeval tudi odločilen zadetek za zgodovinski podvig proti Alžiriji (1:0), prvo in za zdaj edino zmago Slovenije. Prihodnje leto se bo na Euru 2024 v njegovi vlogi preizkusil Jan Oblak. Kaj mu sporoča 43-letni Korošec in kako se podaja v boj za vstopnice za ogled srečanj na Euru?

Vesel je, da se je reprezentančni nogomet v Sloveniji vrnil na naslovnice. Robert Koren dobro pomni, kako je bilo v času, ko je bila njegova kariera na vrhuncu, sam pa je nosil kapetanski trak na svetovnem prvenstvu. Takrat je bila prisotna velika navijaška evforija, celotna država je dihala z nogometaši.

Na SP 2010 je v Polokwaneju popeljal Slovenijo do zgodovinske zmage nad Alžirijo (1:0). Foto: Vid Ponikvar

Da bi bilo lahko prihodnje leto podobno, priča že ogromno zanimanje ljubiteljev nogometa in športnih spektaklov za ogled srečanj na Euru 2024. Povpraševanje je bistveno večje od paketa deset tisoč vstopnic, ki jih Evropska nogometna zveza (Uefa) namenja slovenskim navijačem za vsako tekmo. Zato bo o tem, kdo bo lahko navijal za Kekovo četo v živo na nemških stadionih, odločal žreb. Že zdaj je jasno, da se želja ne bo uresničila vsem, zato med navijači ne bo manjkalo tudi razočaranih obrazov.

Dvoboje Slovenije bo na nemških stadionih spremljalo najmanj deset tisoč privržencev iz dežele na sončni strani Alp. Foto: www.alesfevzer.com "Želim si ogledati nekaj tekem Slovenije v živo. Upam, da bom tisti srečnež pri vstopnicah, da bom lahko stiskal pesti na stadionu," nam je iskreno pojasnil nepozabni kapetan zadnje slovenske reprezentance, ki je nastopila na velikem tekmovanju. Pisalo se je leto 2010, Slovenija je zaigrala na svetovnem prvenstvu na jugu Afrike, Korošec pa se je vpisal v zgodovino slovenskega nogometa. Njegov zadetek na uvodni tekmi proti Alžiriji je popeljal Slovenijo do odmevne zmage, prve in za zdaj edine, kar se tiče nastopov slovenske članske reprezentance na velikih tekmovanjih.

Ker spada med velikane slovenskega nogometa in je pustil v reprezentanci ogromen pečat, o tem priča tudi 61 nastopov in pet zadetkov, bi bilo po svoje tragično, če si zaradi pomanjkanja sreče pri loteriji ne bi mogel ogledati v živo tekem Slovenije na Euru 2024.

Kaj svetuje kapetanu Janu Oblaku in reprezentantom?

"Vsi ne bomo mogli dobiti karte, tega se zavedam"

Na SP 2010 je sodeloval v ekipi tudi z Milivojem Novakovićem, ki bo na Euru 2024 del strokovnega vodstva Slovenije. Foto: Vid Ponikvar A kakšnih posebnih privilegijev si nekdanji reprezentant, ki se je v zadnjem obdobju posvetil vodenju šole NŠ Mura, kjer skrbi za razvoj podmladka črno-belih, noče omisliti. "Ne, vstopnice želim dobiti povsem pošteno. Enako kot vsi, zato sem se prijavil za vstopnice za Euro 2024 na spletu. Tako kot vsi navijači. Želim si, da bomo uspešni tudi tukaj, da nas bo v Nemčijo odpotovalo čim več," se je prijavil v sistem skupaj s številnimi sorodniki in prijatelji. "Vsi ne bomo mogli dobiti karte, tega se zavedam. Lahko pa vseeno zatrdim, da bom, če že ne bom mogel biti na tribunah, za Slovenijo navijal zunaj pred stadionom," je trdno odločen, da prihodnje leto v vsakem primeru odpotuje v Nemčijo.

"V Nemčijo nameravam iti vsaj na dve tekmi Slovenije. Verjamem pa, da bodo fantje dobro zastopali Slovenijo in da bo pozneje na razpolago še kakšna tekma," ne izključuje tako uspešnih nastopov Jana Oblaka, Benjamina Šeška in druščine proti Danski, Srbiji in Angliji, da bi si lahko Slovenija prislužila zgodovinski preboj med najboljših 16.

Na koncu se je pokazalo, kdo je imel prav

Slovenijo je na SP 2010 popeljal Matjaž Kek, Robert Koren pa je opravljal odgovorno vlogo kapetana. Foto: Vid Ponikvar Občuduje današnjo generacijo, ki je Slovenijo vrnila na elitni nogometni zemljevid. O tem, kako složna in nezahtevna je, dokazuje tudi podatek, kako hitro je bil sklenjen dogovor o nagradah za preboj na veliko tekmovanje. Pred poldrugim desetletjem je na sončni strani Alp še kako odmevalo nesoglasje med igralci in zvezo o tem, koliko denarja bi morali prejeti člani reprezentance. Tega se dobro spominja tudi Koren, ki ga je takrat zaradi vloge kapetana doletela še toliko odgovornejša vloga pri dogovorih in javnih nastopih.

"Ko se reprezentanca uvrsti na veliko tekmovanje, pride tudi nagrada. Pride nagrada za igralce, strokovno vodstvo, za samo zvezo. V naših časih je bilo tu kar turbulentno. Določeni ljudje so potencirali neke stvari, ki v tistem trenutku sploh niso bile za v ospredje, nato smo igralci stopili skupaj. Želeli smo si miru. To ni bilo ravno najboljše obdobje, a smo ga prebrodili. To nas je še bolj združilo, na koncu pa se je pokazalo, kdo je imel prav," je povedal Koren, ki so ga nato skupaj s soigralci na jugu Afrike le minute delile od napredovanja v osmino finala.

Najpomembnejša bo fizična priprava

Tako sta se Robert Koren in Boštjan Cesar leta 2009 po zmagi nad Rusijo v Ljudskem vrtu veselila preboja Slovenije na SP 2010. Foto: Reuters Takrat je imel opravka z dolgotrajnimi in vseobsežnimi pripravami na veliko tekmovanje, ki se razlikujejo od tistih, s katerimi imajo opravka reprezentanti med kvalifikacijskimi ciklusi. To bodo prihodnje leto prvič izkusili tudi zdajšnji reprezentanti. "Igralci se morajo najprej dobro pripraviti v klubih. To je podlaga, ki jo bodo imeli za evropsko prvenstvo. Fantje se bodo nato zbrali, skupaj bodo preživeli nekaj tednov in pilili formo. Takrat je najpomembnejša fizična priprava, da lahko potem lažje izpilijo podrobnosti. Vse z namenom, da bi na koncu dobro zastopali Slovenijo," je prepričan, da bosta njegova nekdanja soigralca, ki sodelujeta v strokovnem vodstvu, to sta Boštjan Cesar in Milivoje Novaković, pri tem selektorju in igralcem zaradi izkušenj v veliko pomoč.

Koren verjame, da bi lahko Slovenija, če bo pokazala tisto, kar je v zadnjih mesecih, prišla na Euru še daleč. "Pokazali so pravi karakter, pravi ekipni duh. Saj ne, da ga niso že prej, a na zadnjih tekmah so stopili še bolj skupaj. Vsaj tako je izgledalo nam, ki jih podpiramo. Začutili so energijo navijačev in celotne Slovenije. To so izkoristili sebi v prid in se zasluženo uvrstili na Euro," je izpostavil ekipni duh, ki bi lahko poleg borbenosti popeljal Kekovo četo do odmevnih rezultatov.

Najbolj mu je žal tekme z ZDA

Izmed tekmecev pozna najbolje Anglijo, kar ne preseneča, saj je večino klubske kariere preživel na Otoku. S tremi levi se je pomeril tudi na SP 2010. "Z Angleži imamo izkušnje. Angleški nogometaši so zvezdniki. Igrajo v ligi, ki je mogoče najboljša na svetu, a tudi naši fantje imajo svojo kakovost. Če se bodo dobro pripravili, v kar ne dvomim, in pokazali pravi obraz … Ne smemo pozabiti, da se vsaka tekma začne z 0:0," ga preveva optimizem.

Slovenska reprezentanca je zadnjo tekmo na velikem tekmovanju odigrala prav proti Angliji, s katero se bo Kekova četa pomerila tudi na Euru 2024. Foto: Guliverimage

Čeprav se bo ponovila prigoda z SP 2010, ko je Slovenija zadnjo tekmo skupinskega dela odigrala prav proti Angliji in nato po edinem porazu na turnirju (0:1) nesrečno ostala brez napredovanja, saj je na drugi tekmi skupine Landon Donovan v sodnikovem podaljšku le zatresel mrežo Alžirije in popeljal ZDA na lestvici pred Slovenijo, ostaja pri svojem in je prepričan, da bi lahko v Nemčiji po dvoboju z Anglijo med Kekovimi varovanci prevladovalo več razlogov za zadovoljstvo. "Res je, zgodovina glede tekem z Anglijo ni na naši strani, je pa zdaj čas, da to spremenimo," je odločen 43-letni Korošec.

O največji moči slovenske reprezentance:

Dvoboja v Port Elizabethu (0:1) se nerad spominja, zlasti tistega čakanja po končani tekmi, ko so izvedeli, kako so jim Američani preprečili napredovanje, vseeno pa ga bolj glede nastopov na SP 2010 bolj peče še nekaj drugega. "Še bolj kot tiste tekme proti Angliji nam je lahko žal tiste tekme z ZDA. Vsaj meni. Takrat smo dominirali v prvem polčasu, imeli vodstvo z 2:0. Vse smo imeli v svojih nogah, nato pa malce popustili, ostali brez zmage. Za tisto tekmo čutim še bolj grenak priokus kot za tisto z Anglijo."

Selektor Kek ima več izkušenj

Z Robertom Korenom smo se pogovarjali na novoletnem gala večeru NZS v Ljubljani. Foto: R. P. Na SP 2010 je vodil Slovenijo Matjaž Kek, ki bo v središču pozornosti tudi prihodnje leto na Euru 2024. Njegov nekdanji varovanec Koren verjame, da se je Mariborčan od takratnega tekmovanja še ogromno naučil, kar bi bilo lahko izbrani vrsti na Euru 2024 le v korist.

"Ima več izkušenj kot takrat. Že takrat je seveda veliko pripomogel k takratnemu uspehu, a vsaka kilometrina ti da dodatnega zagona, motiva, več izkušenj. Zagotovo je selektor tisti, ki da tehtnico na pravo stvar, da so fantje uspešni," je pohvalil Keka za vodenje ekipe v kvalifikacijah za Euro 2022, kjer je Slovenija osvojila kar 22 točk in si po sušnih 14 letih znova zagotovila nastop na velikem tekmovanju.

Obeta se spektakel, ki ga Koren z družino in prijatelji, njegova sina že pridno opozarjata nase v mlajših kategorijah Maribora in Mure, ne namerava zamuditi. Na tribunah ali pa izven stadiona, vseeno. Važno, da bo zraven, ko bo igrala Slovenija. Njegova Slovenija.