Srčni Slovenec, ki lahko poleti v Nemčiji podre prav poseben rekord

Vse najboljše, Jasmin Kurtić! Izkušeni Belokranjec bo danes svečke na rojstnodnevni torti upihnil v Italiji, deželi, kjer je v bogati in pestri karieri prebil ogromno let. Na Apeninski polotok se je preselil že leta 2011, nastopal za Palermo, Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentino, Atalanto, SPAL in Parmo ter se povsem privadil na italijanski način življenja. Leta 2021 ga je prekinil, saj se je podal v grški Solun, kjer je sprva blestel v dresu Paoka in nato zaradi zdravstvenih težav izgubil redni tekmovalni stik.

Zapustil Romunijo in se vrnil v Italijo

Sloveniji je pomagal do preboja na Euro 2024. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Lani si ga je vendarle povrnil v Romuniji, znova zaigral tudi za reprezentanco, kjer se ga je oprijela vloga dobrega duha slačilnice in kjer igra s svojimi izkušnjami pomembno vlogo. V začetku leta 2024, še kako pomembnega v njegovi karieri, saj bi lahko izpolnil otroško željo in prvič v karieri nastopil na velikem tekmovanju, pa se je odločil za vrnitev v Italijo.

Zapustil je Universitateo Craiovo in se pridružil članu serie B iz Bolzana. Postal je novi član Südtirola. Pot ga je tako odnesla v Južno Tirolsko, za novega, že devetega različnega italijanskega delodajalca, bi lahko debitiral v soboto, ko se bo pomeril s FeralpiSalom.

Südtirol je bližje dnu kot vrhu lestvice, trenutno je na 15. mestu, tako da bi se lahko do konca sezone še krčevito boril za obstanek. V drugi italijanski ligi se bo novopečeni 35-letnik srečeval s številnimi reprezentančnimi soigralci. V serie B igra več aktualnih Kekovih izbrancev kot v najmočnejšem klubskem razredu v Italiji. Poleg Kurtića so namreč v Italiji drugoligaši še Petar Stojanović (Sampdoria), Jan Mlakar (Pisa), Domen Črnigoj (Reggiana) in mladi vratar Martin Turk (Parma), v prvi ligi pa se pri slovenskih zahodnih sosedih dokazujeta le soigralca Udineseja, trenutno poškodovani Jaka Bijol in Sandi Lovrić.

Najstarejši Slovenec na velikem tekmovanju?

Marko Simeunović je za zdaj najstarejši Slovenec, ki je zaigral na velikem nogometnem tekmovanju. Foto: Reuters Če bo Kurtić ostal zdrav in dobro pripravljen do evropskega prvenstva, bi lahko v Nemčiji premikal mejnike slovenskega nogometa. Postal bi namreč lahko najstarejši udeleženec velikega tekmovanja in na Euru zaigral s 35 leti. Za zdaj si tovrstni slovenski rekord lasti nekdanji vratar Marko Simeunović, ki je leta 2002 na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji branil na tekmah proti Španiji in Južni Afriki pri 34 letih in pol.

Če bi Kurtić zaigral na Euru, kjer se bo Slovenija v skupinskem delu pomerila z Dansko (16. junija v Stuttgartu), Srbijo (20. junija v Münchnu) in Anglijo (25. junija v Kölnu), bi Simeunovićev starostni rekord popravil za leto dni, Slovenija pa bi na delu občudovala izkušenega zveznega igralca, ki se resno spogleduje s tem, da bi postal prvi nogometaš po Boštjanu Cesarju (101) in Bojanu Jokiću (100) s trimestnim številom nastopov za izbrano vrsto.

Zato ima število 35, s katerim ima danes opravka Kurtić, še toliko večji pomen, saj bi lahko poskrbelo za nov slovenski nogometni rekord.