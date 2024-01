Benfica segla globoko v žep, mladi slovenski vratar se vrača v Domžale

Kaj se dogaja na nogometni tržnici? Benfica je kupila mladega Brazilca Marcosa Leonarda in zanj Santosu odštela 18 milijonov evrov, v Domžale pa se kot posojeni vratar Empolija vrača mladi slovenski reprezentant Lovro Štubljar. Hrvaški nogometaš Darick Kobie Morris je zapustil Muro in se odpravil na Kitajsko.

Portugalski velikan Benfica je pripeljal 20-letnega Brazilca Marcosa Leonarda. Mladi južnoameriški napadalec je z lizbonskimi orli sklenil sodelovanje do leta 2029, Benfica pa bo zanj Santosu, ki je nedavno razočaral navijače z izpadom iz elitnega brazilskega prvenstva, plačala 18 milijonov evrov.

Leonardo je bil v zadnjih sezonah najboljši strelec Santosa, nekdanjega kluba Peleja in Neymara. Zbral je 154 nastopov in prispeval 54 zadetkov.

Mladi slovenski reprezentant se je vrnil v Domžale

Do konca sezone 2023/24 bo Domžalčanom kot posojeni nogometaš Empolija pomagal Lovro Štubljar. Rumeno družino je zapustil poleti 2022 in se podal na dokazovanje v Toskano, kjer je v tej sezoni v mladinski italijanski ligi zbral devet nastopov. Zdaj se bo pod vodstvom Dušana Kosića potegoval za čim več nastopov v 1. SNL.

"Vesel sem, da se vračam v klub, kjer sem se uveljavil. Pred mano je nov izziv, ki ga želim čim bolje izkoristiti. Ne manjka mi volje za trdo delo in pripravljen sem na vse preizkušnje. V Empoliju sem si zagotovo nabral nekaj novih izkušenj, ki jih selitev v tujino nedvomno prinese," je ob prihodu v Domžale dejal 19-letni slovenski reprezentant do 21 let. V Domžale je prvič prišel pred štirimi leti in pol, najbolj pa se veseli ponovnega igranja z Nickom Percem, Joštom Piškom in z ostalimi fanti, ki so skupaj odraščali v domžalski akademiji.

Iz Mure na Kitajsko

Hrvaški nogometaš Darick Kobie Morris se iz slovenske Mure seli na Kitajsko k ekipi Meizhou Hakka. Pogodba z Muro bi Morrisu sicer potekla poleti. V ZDA rojeni 28-letni osrednji branilec je k Muri prišel pred letom in pol in postal standarden član prve enajsterice. Za soboškega prvoligaša je zbral 44 nastopov v vseh tekmovanjih, trikrat se je vpisal tudi med strelce.

𝐊𝐎𝐁𝐈𝐄, 𝐅𝐀𝐋𝐀!



Po letu in pol se od Fazanerije poslavlja Darick Kobie Morris. Hrvaški branilec bo kariero nadaljeval na Kitajskem.



Več - https://t.co/o2rjcflzvL#čarnobejli #mismomura #samomura pic.twitter.com/2KyIvsB3e4 — NŠ Mura (@nsmura_ms) January 4, 2024

To sezono je za Muro odigral 15 tekem v Prvi ligi Telemach, v kateri varovanci Vladimirja Vermezovića na lestvici zasedajo šesto mesto.

Morris se je pred prihodom k Muri že preizkusil na slovenskih zelenicah, saj je v sezoni 2018/19 igral za Domžale. Kariero je začel pri Zagrebu in bil nato še član mlajših selekcij Dinama in njegove druge ekipe. Pred prihodom v Mursko Soboto je igral še za Tuzlo.