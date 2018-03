Čustvena zahvala Cesarja, ki ga stiska pri srcu #video

Če bi bilo po njegovem, bi še vztrajal v državnem dresu. Ne le na tekmi proti Belorusiji, na kateri mu bo selektor Tomaž Kavčič namenil pet minut, po katerih bo 36-letni Ljubljančan sklenil kariero. Bila je dolga, pestra in v ponos branilcu, čigar ime se je izgovarjalo s spoštovanjem že v prejšnjem desetletju.

Bogato kariero je začinil s kar desetimi zadetki. Foto: Žiga Zupan/Sportida Prvi nastop za reprezentanco je vknjižil 12. februarja 2003, nato pa v 15 letih vstopil v klub 100, postavil nov slovenski mejnik, ga oplemenitil z desetimi zadetki, kar je za branilca več kot imeniten dosežek.

''Selektor mi je na sestanku povedal, da je sprejel odločitev o koncu moje reprezentančne kariere. Želel sem si, da bi še naprej igral za reprezentanco, a sem se s tem sprijaznil. Življenje gre pač naprej. Sem pa vesel, da sem bil polnih 15 let del te reprezentance,'' je Boštjan Cesar pojasnil, da je odločitev sprejel kot profesionalec in da bo v nadaljevanju kariere, še vedno bo vztrajal pri italijanskem prvoligašu Chievu, strastno stiskal pesti za reprezentanco.

''Že od torka bom zvesti navijač. Me pa stiska pri srcu. In to kar močno,'' je odgovoril na vprašanje, kako se počuti, ko ve, da bo to njegova zadnja tekma. Po tem se je nasmehnil, a se je v novinarski dvorani na Brdu pri Kranju čutilo, da doživlja zelo čustvene trenutke.

Zahvala Boštjana Cesarja

Zahvalil se je vsem. Začel je s soigralci, končal pri ženi.

Lani je proti Angliji prestopil prag stotih nastopov za reprezentanco. Foto: Vid Ponikvar ''Rad bi se zahvalil, že vnaprej se opravičujem, da ne bi kakšnega pozabil, vsem igralcem, s katerimi sem preživel teh prekrasnih 15 let. Zahvalil bi se vsem doktorjem, če gremo od slačilnice navzgor, pa fizioterapevtom, ki so skrbeli, da nismo bili preveč poškodovani, in so nas masirali, vsem selektorjem in trenerjem, s katerimi smo sodelovali, pa tudi vsem ljudem, ki delajo na nogometni zvezi in niso toliko izpostavljeni. Ne vidimo jih, a delajo ogromno delo. Zahvala tudi njim. Vsem predsednikom NZS, ki so bili vsa ta leta nad nami in delili najlepše misli o igralcih. Super smo sodelovali,'' je povedal dolgoletni slovenski reprezentant, čigar predstave sta zaznamovali zlasti srčnost in borbenost.

Nato se je dotaknil odnosa z novinarji. ''Z moje strani je bilo sodelovanje konkretno. Zahvaljujem se vam, da ste bili v teh letih tudi kritični. Sem prvi, ki sprejmem kritiko. Normalno, ko je dobra tekma, pa sem tudi vesel, da napišete dobre stvari. Najlepša vam hvala,'' se je zahvalil, nato pa se spomnil na navijače. ''Hvala vsem navijačem, ki so nas ta leta bodrili in bili naš 12. igralec. Ko so se v lepih trenutkih veselili z nami, na štadion pa prišli tudi takrat, ko je bilo najtežje. Da so bili z nami in da smo slabe trenutke prelevili v dobre. Zelo se jim zahvaljujem,'' je poudaril, nato pa si vzel kratek predah.

''Potem bi se rad zahvalil še očetu, mami in bratu,'' se mu je zatresel glas. ''Bili so navijači, podpora, prihajali na tekme, tako kot bodo tudi prišli v torek. Na koncu bi se zahvalil tudi ženi, ki je bila vsa ta leta z menoj v dobrem in slabem. Teh 15 let ne bi zamenjal za nič na svetu. Res sem užival na igrišču in ob njem. Bil sem ponosen, da sem nosil grb in dres nogometne reprezentance Slovenije,'' je dejal kapetan, nato pa se je po novinarski dvorani razlegel spontani aplavz.