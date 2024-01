Kekova četa se bo za spektakel s Portugalsko ogrevala na Malti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prijateljska tekma med Malto in Slovenijo (21. marec)

Slovenija se je z Malto zadnjič pomerila 8. oktobra 2021 in v gosteh zmagala s 4:0. Dva zadetka je prispeval Josip Iličić.

Slovenija se je z Malto zadnjič pomerila 8. oktobra 2021 in v gosteh zmagala s 4:0. Dva zadetka je prispeval Josip Iličić. Foto: Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca je priprave za Euro 2024 začela v ZDA. V San Antoniu je s prevetreno in pomlajeno zasedbo ugnala Američane (1:0), marca pa jo čakata prijateljski tekmi, na katerih se bo predstavila tudi z najboljšimi igralci. Najprej bo 21. marca gostovala na Malti, pet dni pozneje pa jo v Stožicah čaka velik spektakel, saj prihaja zvezdniška Portugalska.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) sporoča, da je tudi uradno sklenjen dogovor o prijateljski tekmi Kekove čete z Malto. Slovenija bo na skrajnem jugu Evrope gostovala 21. marca. To bo deveti medsebojni dvoboj Slovenije in Malte, Slovenci pa se lahko pohvalijo s skoraj stoodstotnim izkupičkom. Na dozdajšnjih osmih tekmah je sedemkrat zmagala Slovenija, enkrat pa se je dvoboj končal brez zadetkov. Dvoboj na Malti se bo na prvi spomladanski dan začel ob 19. uri.

Od zmagovitega gola Glihe do prvenca Šeška

Prvič sta se reprezentanci Slovenije in Malte srečali pred tremi desetletji, ko je Slovenija na Ta’Qaliju, nacionalnem stadionu Malte, z zadetkom Primoža Glihe zmagala z 1:0. Tudi zadnjo tekmo sta odigrali na omenjenem objektu. Slovenija je v kvalifikacijah za SP 2022 prepričljivo zmagala s 4:0, med strelce pa so se uvrstili Josip Iličić, ki je bil uspešen dvakrat, Andraž Šporar in Benjamin Šeško. Mladi napadalec, ki brani barve RB Leipziga, se je takrat, zadel je za 0:3, veselil strelskega prvenca v državnem dresu.

Benjamin Šeško je pri 20 letih v državnem dresu že dosegel dvomestno število zadetkov. Prvega je dočakal leta 2021 na Malti. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska reprezentanca želi junija pred začetkom Eura 2024 odigrati še dve pripravljalni tekmi, obe v Stožicah, imena tekmecev pa še niso znana.