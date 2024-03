Trenerja Beltincev razočarala poteza Mure, črno-beli pojasnjujejo: Nismo hoteli ponagajati

Ko smo nedavno obiskali Beltince in nam je trener trenutno drugouvrščenega drugoligaša Damjan Gajser predstavil zgodbo o najbolj nogometni vasi v Sloveniji, ni skrival razočaranja nad potezo Mure, ki je tik pred iztekom zimskega prestopnega roka iz Beltincev v Mursko Soboto pripeljala najboljšega strelca Roberta Čakša. "To ni korektno, to Robertu Korenu ni v čast," je bil nezadovoljen nekdanji slovenski reprezentant. Mura na obtožbe odgovarja s sporočilom za javnost, v katerem poudarja dolgoletno dobro sodelovanje z Beltinci, glede prestopa Čakša pa sporoča, kako s tem ni želela ponagajati klubu. Podala je dodatna pojasnila, ki jih objavljamo v celoti.

Damjan Gajser je z Beltinci trenutno na visokem drugem mestu drugoligaškega tekmovanja. Če bi zadržal ta položaj do konca sezone, bi se v dodatnih kvalifikacijah potegoval za napredovanje med elito. Foto: R. P. Letošnjo nogometno idilo v Beltincih je očrnil zadnji dan zimskega prestopnega roka, ko se je trenerju Damjanu Gajserju sredi februarja stemnilo pred očmi. Nepričakovano je namreč ostal brez najboljšega strelca Roberta Čakša, ki se je preselil k Muri. "Vsakemu igralcu privoščimo, da gre v večji klub, a naj to naredi na začetku prestopnega roka, ne pa zadnji dan. Pa še to le zaradi gašenja nekega požara in iskanja rešitev v drugem klubu? Prepričan sem, da je to napaka," je nekdanji slovenski reprezentant odkrito spregovoril o razočaranju, ko je tik pred zdajci ostal brez najpomembnejšega igralca v napadu, in na lastni koži izkusil, da mali prekmurski klubi še vedno ne morejo biti kos velikanom, kot je Mura.

"Čakš bi slej ko prej zapustil Beltince, ker bi prerasel naš klub. Smo vendarle razvojni klub. A to, kar si je privoščil Robert Koren, je bilo neprofesionalno in nespoštljivo do našega kluba," se je dotaknil nekdanjega kapetana slovenske reprezentance, ki je letos postal športni direktor Mure in v prestopnem roku prevetril zasedbo. Pripeljal je tudi Čakša in razburil Beltinčane, saj je to storil nenapovedano, tik pred koncem prestopnega roka. "Da majhen klub, ki se bori za vrh in je odvisen od vsakega igralca, tako postaviš v kot, je nespoštljivo."

Gajser je zelo navezan na Prekmurje. V karieri je nosil tudi dres Olimpije in Maribora, a zelo rad se spominja prav obdobja, ki ga je prebil na Fazaneriji. Kar šest let. Najprej kot igralec, nato še kot trener. "Muro cenim in spoštujem. Bila je moja odskočna deska, da sem postal nekdo v slovenskem nogometu. Reprezentant. Mura mora biti gonilna sila prekmurskega nogometa, tudi v Sloveniji je med največjimi tremi klubi. Dobro, Celju, ki ima denar, kapa dol, tu je tudi Koper, a Mura ima nekaj več. Ima še navijače. Mura nam pomaga, a nam daje samo tiste igralce, ki jih sama ne potrebuje. Mi pa, o tem sem prepričan, te igralce delamo boljše. In ta Mura nam nato jemlje igralce ob koncu prestopnega roka na pokvarjen način. To ni korektno, to Korenu ni v čast," je težko prebolel odhod Čakša, napadalca, ki se je v zadnjih letih iskal v slovenskem okolju, nato pa se s pomočjo Gajserja našel v Beltincih in postal serijski strelec.

Robert Čakš se je zadnji dan zimskega prestopnega roka iz Beltincev preselil v Mursko Soboto. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Naredili smo ga iz nič. Manjkal nam bo, a sem kljub temu prepričan, da bomo brez njega prvi," ostaja optimist trener Beltincev. Ima prekmursko trmo. Če se bodo njegove napovedi uresničile, bo Slovenija znova priča prvoligaškim spektaklom, na katerih bo žarela nogometna strast, tekme v Beltincih pa se bodo igrale pred polnimi tribunami.

A najprej si bo treba vse skupaj priboriti. Beltinci so trenutno na visokem drugem mestu. Konec tedna jih čaka domači dvoboj z velenjskim Rudarjem, nato pa konec meseca prekmurska poslastica, velik izpit. Odhajajo na zahtevno gostovanje v Lendavo k vodilni Nafti.

Mura prepričana, da dogovor ni slabo vplival na odnose z Beltinci

Ostre besede trenerja Beltincev so dvignile veliko prahu. NŠ Mura je svojo plat dogajanja predstavila v izjavi za javnost, v katerem je na dolgo in široko opisala sodelovanje med sosedskima kluboma, ki sta pred leti v prvi ligi skrbela za nepozabne nogometne prekmurske spektakle. Objavljamo jo v celoti: