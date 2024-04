Nafta lahko poviša prednost na okroglih +10

Drugoligaški klubi bodo v tej sezoni odigrali še sedem krogov. Najbližje napredovanju med elito je Nafta, ki ima pred najbližjima zasledovalcema (Gorica in Beltinci) sedem točk prednosti. Lendavčani bodo danes gostovali v Tolminu, zaradi kartonov pa bo trener Jozsef Bozsik pogrešal kar nekaj pomembnih igralcev, tudi prvega strelca tekmovanja Toni Luna Bončino. Gorica in Beltinci, ki sta se v pokalu prebila v polfinale in bosta tekmeca izvedela na žrebu v ponedeljek, bosta skušala v nedeljo izkoristiti prednost domačega igrišča. Vrtnice proti Iliriji, Beltinčani pa proti Dekanom.