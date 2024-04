V boju za pokalno lovoriko, ki prinaša tudi Evropo, so ostali le še štirje klubi. Osrednji favoriti za naslov so že izpadli, med njimi tudi branilec pokalnega naslova Olimpija, rekorder tekmovanja Maribor in vodilni prvoligaš Celje. V igri za pokal sta še dva prvoligaša in dva drugoligaša, največ možnosti za lovoriko pa se pripisuje Muri. Ples kroglic ji je za tekmeca v polfinalu nameril prav tako črno-bele stanovske kolege iz Rogaške Slatine. Tako je postalo jasno, da se bosta v finalu udarila prvoligaš in drugoligaš. V drugem polfinalnem paru bo namreč trikratni pokalni zmagovalec Gorica gostil Beltince. Slovenija bo tako po letu 2002 in 2020 še tretjič priča drugoligaškemu klubu v finalu pokalnega tekmovanja.

Pokal Slovenije, polfinalna para (24. april): Gorica - Beltinci Klima Tratnjek

Mura - Rogaška V finalu (24. maja) bo gostitelj zmagovalec srečanja Mura/Rogaška.

V zadnjih sezonah so pogosti primeri, ko se v polfinale uvrstita dva drugoligaška kluba. Tako je bilo v sezoni 2019/20 (Nafta in Radomlje) in 2022/23 (Bistrica in Aluminij), vse skupaj pa se je ponovilo tudi v tej sezoni, ko sta se tudi drugoligaša Gorica in Beltinci. V obdobju državne samostojnosti se še ni zgodilo, da bi pokalno lovoriko osvojil drugoligaški klub.

Leta 2002 se je v finale uvrstil Aluminij, a ostal praznih rok proti Gorici, v ''kovidnem'' letu 2020 pa je Nafta v prekmurskem finalu priznala premoč Muri. Omenjena zmagovalca sta tudi edina letošnja polfinalista pokala, ki sta že osvojila lovoriko. Bi lahko bilo letos drugače? Po polfinalnem žrebu je namreč že postalo jasno, kako se bosta v finalu pomerila prvoligaški in drugoligaški klub!

Za zdaj je slovensko nogometno pokalno lovoriko osvojilo devet različnih klubov. Če bi šla do konca Beltinci oziroma Rogaška, bi Slovenija dobila desetega zmagovalca. Gorica po drugi strani napada četrto, Mura pa tretjo pokalno lovoriko. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Na poti do polfinala so odpadli največji favoriti. Zanimivo je, da v polfinalu ni niti enega izmed njihovih krvnikov. Koper, ki je v osmini finala izločil Olimpijo, je v četrtfinalu izpadel proti Muri. Radomlje, ki so spomladi šokirale Mariborčane, jeseni pa v gosteh premagale tudi Bravo, so ostale praznih rok proti Gorici. Nafta, ki je pozno jeseni izločila Celjane, je v osmini finala nato ostala praznih rok proti Rogaški.

Anton Žlogar je od odmevnega uspeha, pokalne lovorike in zagotovitve nastopa v Evropi, z Muro oddaljen le še dva koraka. V polfinalu ga čaka dvoboj z Rogaško, prednost domačega igrišča bodo imeli Prekmurci. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Tako je čez noč prva favoritinja za osvojitev pokalnega naslova postala Mura. Pokal je osvojila dvakrat, nazadnje leta 2020. Žreb je poskrbel, da se bo v polfinalu pomerila z najtežjim možnim tekmecem na papirju. To je Rogaška, ki izstopa v spomladanskem delu, kjer se je v prvenstvu povzpela na za zdaj varno osmo mesto. S takšno formo, kot jo kaže spomladi, bi lahko Muri predstavljala velik trn v peti. Tako na seznamu favoritov prevladujeta dve ekipi, ki nastopata v črno-belih dresih. V polfinalu bo prednosti domačega igrišča deležna Mura, saj se bo o finalistu pokala 24. aprila odločalo na Fazaneriji.

Izžrebali so tudi polfinalna para ženskega pokalnega tekmovanja. Tekmi se bosta igrali 25. aprila. V finalu pred finalom se bosta pomerili Mura Nona in Olimpija, v drugem polfinalu pa Ljubljana in ptujska Drava. Ženski finale bo podobno kot moški na sporedu 24. maja.

Beltinci odhajajo v mesto vrtnic

V drugem polfinalu se bosta pomerila drugoligaša, ki sta na dobri poti, da si (vsaj boljši od njiju) zagotovita dodatne kvalifikacije za preboj med elito. V drugi ligi sta namreč najbližja zasledovalca Nafte, za katero zaostajata štiri točke. Gorica se želi vrniti med elito, izkušeni strateg Miran Srebrnič ima na pokal prijetne spomine, vrtnice, še pred nekaj leti sinonim za kakovosten prvoligaški klub z bogato zgodovino, pa imajo dovolj neprestanih selitev med drugo in prvo ligo. Osvojitev pokala bi predstavljala dodatno motivacijo za dvig kluba na vseh ravneh. Ne le lovorika, napočil bi tudi čas za Evropo, prvič v zgodovini državne samostojnosti pa bi si Evropo zagotovil na papirju drugoligaš.

Beltinci, ki prihajajo iz najbolj nogometne vasi v Sloveniji, imajo ogromno zvestih navijačev. Zagotovo jih bo veliko 24. aprila odpotovalo v Novo Gorico. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Svoje načrte imajo tudi Beltinčani, ki pa so imeli do polfinala največ sreče pri žrebu. Niso se srečali namreč z nobenim prvoligašem in zgolj z enim drugoligašem, pa še to Ilirijo, ki ji grozi padec v tretjo ligo. Ljubljančane so v četrtfinalu ugnali po podaljšku. Če bi ugnali še Novogoričane, bi se tako prebili v veliki finale brez prvoligaškega skalpa! Gorica je za razliko od nogometašev v rumenem, ki prihajajo iz najbolj nogometne vasi v Sloveniji, do polfinala izločila kar dva prvoligaša, Radomlje in Domžale.