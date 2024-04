Radomlje bo reševal Prekmurec

Radomljani so po rezultatski krizi na prvoligaški lestvici zdrsnili na zadnje mesto, v pokalnem tekmovanju pa so v četrtfinalu priznali premoč Gorici. Svojo kožo bodo v 1. SNL reševali najprej v sredo v Stožicah, kjer bodo gostovali pri Olimpiji. Takrat bo rumeno-črne že vodil Darjan Slavic, novopečeni trener Radomelj. ''Darjana in njegovo delo spremljamo že dalj časa. Tudi on je prepoznal naš projekt, zato je to dolgoročna rešitev. Verjamemo, da bo prinesel novo energijo in pomagal do obstanka v ligi. Ekipa je talentirana in kakovostna, s pomočjo novega trenerja pa gremo samozavestno v najbolj pomemben del sezone," je dejal športni direktor Grega Marinšek.

Slavic se v Radomlje seli iz soboške Fazanerije, kjer je deloval tako v igralski kot trenerski vlogi. Spomladi, po zadnji trenerski rošadi, ko je Srba Vladimirja Vermezovića nasledil Anton Žlogar, se je iz trenerskega štaba članske ekipe preselil na klop mladinske selekcije, črno-bele upe pa je še v nedeljo popeljal do zmage proti Radomljam. Muro je po poletnem slovesu Dejana Grabića vodil na treh ligaških tekmah ter črno-bele popeljal do dveh zmage.

Luka Žinko, ki je na trenerskem položaju začasno nasledil Oliverja Bogatinova, ostaja del strokovnega štaba, so sporočili iz Radomelj. Foto: Vid Ponikvar

Mlinarji sedem krogov pred koncem prvenstva zasedajo zadnje mesto, ki vodi neposredno v drugo ligo. Za devetouvrščenim Aluminijem zaostajajo točko, osmouvrščena Rogaška pa beži že za štiri točke.