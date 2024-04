Ugotovili pomanjkljivosti pri ravnanju policije na tekmi v Murski Soboti

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve je po zahtevi za poročanje policije po nogometni tekmi 18. februarja v Murski Soboti pripravil poročilo. Ugotovili so pomanjkljivosti, ki se nanašajo na nepravilno evidentiranje uporabe prisilnih sredstev, zasege predmetov ter nepravilno vročanje plačilnega naloga.

Kot je navedeno v poročilu, ugotovljene pomanjkljivosti niso neposredno povezane z varovanjem športne prireditve in poškodovanjem oseb. Izhajajo pa sicer že iz poročila Generalne policijske uprave in Policijske uprave Murska Sobota, so sporočili z ministrstva.

Ni razvidno, ali je bil opravljen pregled stadiona in tribun pred vstopom navijačev

Direktorat ugotavlja še druge pomanjkljivosti. Tako iz poročila o delovanju operativnega štaba niti iz poročila komisije za preveritev zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnih sredstev ter drugih policijskih pooblastil ni razvidno, ali je bil opravljen pregled stadiona in tribun pred vstopom navijačev, kot je določeno tudi v odločbi upravne enote. Prav tako v prejeti dokumentaciji ni poročila o opravljenem delu policistov spoterjev, kot to določajo interna navodila policije, so zapisali.

Policijska uprava Murska Sobota je pred športno prireditvijo sicer izvedla različne standardne aktivnosti, da bi prireditev potekala varno. Na direktoratu se prav tako strinjajo, da so policisti prisilna sredstva uporabili zakonito in strokovno ob upoštevanju načela sorazmernosti, so navedli.

"Zaradi omenjenega dogodka smo sklicali več sestankov, katerih namen je bilo z vsemi deležniki razpravljati o ukrepih in podati rešitve, da do tovrstnega nasilja na športnih prireditvah ne bi več prihajalo." Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Več sestankov

Ker organizator ni izvedel vseh ukrepov, določenih v dovoljenju pristojne upravne enote, zlasti glede preprečitve vnosa nevarnih predmetov in preprečitve preskakovanja ograj, bo policija zoper njega uvedla prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih, so zapisali. Policijska preiskava kaznivih dejanj in prekrškov pa sicer še ni zaključena.

"Zaradi omenjenega dogodka smo sklicali več sestankov, katerih namen je bilo z vsemi deležniki razpravljati o ukrepih in podati rešitve, da do tovrstnega nasilja na športnih prireditvah ne bi več prihajalo," so zapisali na ministrstvu.

Na tekmi 21. kroga državnega prvenstva med Muro in Mariborom v Murski Soboti je namreč prišlo do prepovedane uporabe pirotehnike, pri čemer je bilo več oseb ranjenih, tekma pa je bila v nadaljevanju prekinjena. Minister Boštjan Poklukar je prek direktorata za policijo in druge varnostne naloge zahteval poročilo policije o njihovih ukrepih v povezavi z varovanjem nogometne tekme v Murski Soboti.

