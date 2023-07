Pri Muri so se posipali s pepelom: Navijači, oprostite!

Nogometaši Mure so v nedeljo doživeli pravcati pogrom, potem ko jih je v drugem krogu 1. SNL s kar 5:0 odpihnilo Celje in prekmurski zasedbi prizadejalo še drugi poraz v tej sezoni. Po visokem porazu so se vodilni možje Mure hitro posuli s pepelom in se navijačem opravičili za prikazano na nedeljskem obračunu.

"Dragi navijači, za včerajšnjo predstavo ni opravičila. Najprej smo razočarali sebe, kar je huje, pa še vas, vse privržence naše Mure. Pred nami je veliko dela, biti moramo ponižni in delovni, da se vrnemo tja, kamor naša in vaša Mura spada. Fala vam za podporo, ki jo zdaj potrebujemo bolj kot kadarkoli!" so dan po visokem porazu z 0:5 proti Celju na družbenih omrežjih zapisali pri Muri, ki je v novo sezono vstopila daleč od pričakovanj.

Zasedba Dejana Grabića je v prvem krogu 1. SNL po preobratu z 2:3 klonila proti Domžalam, tokrat pa je na svoji prvi tekmi v gosteh doživela pravi polom in razpad sistema. Gledalci so sicer videli dva različna polčasa. V prvem Mura ni pokazala skoraj ničesar, zaostala je z 0:2, v drugem pa je zapravila kar nekaj priložnosti, a tudi sama dopuščala priložnosti tekmecem, ki so še tri tudi izkoristili.

Mura je po tekmi z Domžalami morala priznati premoč še Celju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Prevzemam odgovornost za ta poraz. Najprej bi čestital Celju, ki je sploh v drugem polčasu odigralo odlično tekmo. Priložnosti so si priigrali ne toliko zaradi sebe kot zaradi nas, sploh po tem, ko se je zgodil popoln razpad sistema, in za to sem kriv jaz. Ne morem reči, da si nismo želeli, ker smo vložili ogromno energije, a ne v pravih trenutkih in neusklajeno. Zaradi tega nismo zabili gola," je za Murino spletno stran po porazu dejal strateg Grabić.

"Pri rezultatu 0:3 je potem vprašanje samo še, ali greš tekmo zapirat ali še vedno upaš. Mi smo upali in poskušali zabiti vsaj en gol, da bi prišli bližje in si dvignili samozavest. To, kar se je potem zgodilo, pa je bilo povsem obratno od tega, kar smo si želeli," je bil razočaran Grabić, ki kljub temu verjame v boljše nadaljevanje sezone. "Ni predaje, to je naše prvo sporočilo. Ta poraz je bil res grozen, opravičujemo se vsem, sploh navijačem. Zdaj je treba dvigniti glave, trenirati in se boriti," je še dodal strateg Mure. To v naslednjem krogu znova čaka zelo zahtevna ovira, saj bo na Fazaneriji v nedeljo gostoval Maribor.

Albert Riera še ni bil popolnoma zadovoljen z igro svojih varovancev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Povsem drugačno je bilo seveda razpoloženje v taboru Celja, ki v tej sezoni spada med ene od glavnih favoritov za osvojitev domače krone. Ti so prišli do prve zmage sezone na uradnih tekmah, in to v velikem slogu, potem ko so se med strelce vpisali Kouter, Edmilson, Špeljak, Bizjak in Popović. Kljub izjemni strelski predstavi celjskih nogometašev pa strateg Albert Riera še ni bil popolnoma zadovoljen z igro svojih varovancev.

"Zmaga je prepričljiva zaradi končnega rezultata. Vendar, če me dobro poznate, potem zagotovo veste, da se ne oziram le na rezultat. Bolj sem pozoren na občutke in na veselje. Ko ekipa igra tako, kot si želim, potem sem vesel in srečen. Ne glede na rezultat, saj je ta le posledica številnih stvari, ki jih narediš med tekmo. In na današnji tekmi smo sicer opravili nekaj dobrih stvari, a lahko jih naredimo še veliko več. Med polčasom sem v garderobo prišel precej nezadovoljen. Igralcem sem povedal, naj pozabijo na prednost dveh zadetkov. Da moramo biti boljši. Razlog za to je, ker smo se pred tekmo dogovorili za nekatere stvari, ki jih bomo počeli proti Muri, da bomo napredovali v igri. Nismo jih uprizorili v celoti. Imamo še veliko dela, za kar sem po eni strani vesel. Če bi moja ekipa igrala popolno, potem me ne bi potrebovala. Čaka nas še ogromno dela. Tudi nogometaši se zavedajo, da lahko igrajo veliko boljše. Od jutri se bomo zagotovo ukvarjali s tem," pa je po tekmi za spletno stran Celja dejal Riera.

Preberite še: