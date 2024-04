Sežančani zakurili petardo, Bilje do tesne zmage

Na prvih dveh tekmah 25. kroga 2. SNL sta se zmage veselili gostujoči ekipi. Vitanest Bilje so v Velenju z 2:1 premagale domači Rudar, ki je poraz ublažil v 90. minuti, pravo katastrofo pa so v derbiju začelja doživeli nogometaši Krke, do tega kroga zadnjeuvrščeni Tabor Sežana jih je premagal s 5:0.