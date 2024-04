Ne zgodi se pogosto, da bi prišel po tekmi v 1. SNL na novinarsko konferenco Josip Iličić. Po zmagi Maribora (2:1), ki je po preobratu strl odpor Olimpije in prišel do sladkih treh točk v Stožicah, s tem pa tudi prekinil skoraj pet let trajajoč urok Stožic, se je zgodilo ravno to. Šestintridesetletni Kranjčan je stopil pred mikrofone in pojasnil, zakaj tega v zadnjem obdobju ni počel večkrat.

Mariborčani so na prestavljenem derbiju v Stožicah pokazali dva različna obraza. V uvodnih 15 minutah so spominjali na razbito vojsko. Takrat so bili lahko še srečni, da si ni Olimpija priigrala večje prednosti od vodstva z 1:0, posledice zadetka Nemanje Motike v šesti minuti.

Kako je bilo na derbiju v Stožicah?

"To ni bil naš malce slabši, ampak kar grozen začetek. Težko vam odgovorim na vprašanje, kaj se je zgodilo. Šli smo iz napake v napako," je trener Maribora Ante Šimundža priznal, kako ni niti v nočnih morah pričakoval takšno nemoč svojih varovancev v uvodnih minutah derbija. Misli so mu takrat segale na zadnji večni derbi, ko je Maribor s pomočjo začetnega naleta že po dobrih 20 minutah vodil proti Olimpiji s 3:0 in si s tem zagotovil potrebno prednost za zmago.

Tokrat se je podobna priložnost ponudila zmajem, ki pa tega niso znali izkoristiti. To so na koncu obžalovali, saj je Maribor v nadaljevanju srečanju zaigral bistveno bolje in kot prerojen ter spravil zeleno-bele v silne težave.

"Od 75 do 80 minut smo bili neprimerno boljši tekmec. Z večjo željo, večjim spoštovanjem do derbija. Enostavno smo zasluženo osvojili tri točke," je dejal Ante Šimundža. Foto: www.alesfevzer.com

"Po 15 minutah smo začeli prevzemati pobudo, začeli dobivati samozavest. Igrali smo tako, kot smo si želeli. Kar smo tudi trenirali. Zbudili smo se. Tako smo bili od 75 do 80 minut neprimerno boljši tekmec. Z večjo željo, večjim spoštovanjem do derbija. Enostavno smo zasluženo osvojili tri točke," je Šimundža dejal po sladki zmagi, sploh prvi Maribora v 1. SNL v Stožicah po slabih petih letih, s čimer je odpravil urok največjega slovenskega stadiona, ki je bil pred tem za Mariborčane izrazito negostoljuben.

Nekaj je narobe, če izvaja drseče štarte v 90. minuti

Josip Iličić znova uživa v nogometu. Dvig kondicijske pripravljenosti dokazuje tudi podatek, kako je še v zadnji minuti izvajal drseče štarte. Foto: www.alesfevzer.com Stožice, tudi zaradi številnih reprezentančnih akcij v preteklosti, pozna odlično Josip Iličić. Ko se je pred poldrugim letom vrnil v slovenski nogomet in zaradi slabše pripravljenosti skoraj začel z ničle, so bili redki trenutki, ko je zasijala njegova genialnost. Tisto, s čimer si je v serie A zgradil sloves enega najbolj cenjenih nogometnih umetnikov, igralca, ki ima v sebi tisto potezo več, zaradi katere navijači z veseljem hodijo na stadion. V tem spomladanskem delu je drugače. Tega ne dokazujejo le boljši rezultati Maribora, ampak tudi užitek, ki se je vrnil na nasmešek 36-letnega Kranjčana.

Po zmagi v Ljubljani je tako prišel na novinarsko konferenco in pojasnil, zakaj se v preteklosti ni toliko pojavljal pred mikrofoni. "Enostavno sem se malce izoliral. Ne zaradi tega, ker bi imel karkoli proti vam, ampak sem se bolj osredotočil nase. Dobro veste, koliko sem imel težav s pripravljenostjo. Osredotočil sem se na to. Moj glavni cilj je bil, da uživam na igrišču. Uspel sem ga doseči. Glede na to, da izvajam drseče štarte še v 90. minuti, je že to pokazatelj, da je nekaj narobe," je srečen, da znova uživa v nogometu. In se veseli ob velikih zmagah.

"Srečen sem zaradi fantov, zaradi sebe, zaradi Maribora. Smo na pravi poti. V tem delu sezone na igrišču še nismo izgubili," je spomnil na odličen rezultatski izkupiček v 1. SNL v spomladanskem delu, kjer so edini poraz doživeli za zeleno mizo v Murski Soboti, čeprav so do prekinitve na igrišču vodili z 2:0, a nato zaradi navijaškega incidenta ostali brez vsega.

Zmagali bi tudi brez rdečega kartona Lasickasa

Josip Iličić je prepričan, da bi Maribor zmagal tudi v primeru, če Olimpija v 71. minuti, takrat je bil rezultat 1:1, ne bi prejela rdečega kartona. Foto: www.alesfevzer.com Privrženci Maribora so se po nič kaj bleščečem začetku ustrašili, da bi lahko njihovi ljubljenci brez vsega ostali tudi v Stožicah. Olimpija je nadigrala vijolice, vodstvo pa bi bilo lahko glede na zapravljene priložnosti še višje od 1:0.

"Olimpija je izkoristila ta začetni zagon, tudi zaradi občinstva. Prejeli smo gol, a se nato odzvali kot prava ekipa, pokazali svoje kakovosti in zasluženo zmagali. Če izvzamemo prvih 15 minut, smo iskreno povedano odigrali perfektno tekmo. Bili smo zelo nevarni, kar je najpomembnejše. Nismo le držali žoge v svojih nogah, ampak bili nevarni. Do polčasa smo bili že boljši, v drugem polčasu pa dominirali. Tudi če ne bi bilo rdečega kartona (v 71. minuti ga je prejel branilec Olimpije Justas Lasickas), bi pokazali vse, kar smo danes. Bi pa lahko končni rezultat bil drugačen, še višji. Olimpija bi si v prvem delu zaslužila še kak zadetek, mi pa smo prevladovali 70 minut," ne bi imel nič proti, če bi se dvoboj denimo končal z zmago Maribora 4:2 ali katerim drugim rezultatom.

Maribor se je z zmago nad Olimpijo približal zmajem na drugem mestu na štiri točke zaostanka. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Bilo pa je 2:1, ravno dovolj, da so vijolice prvič po letu 2019 premagale Olimpijo, hkrati pa dočakale nekaj, kar niso že zelo dolgo. Da so nanizale dve zmagi nad Ljubljančani.

Smisel nogometa je igrati pred navijači

V Ljubljano je pripotovalo veliko navijačev Maribora. Foto: www.alesfevzer.com Za Iličića je bila ta zmaga še posebej dragocena. "Take tekme je najlepše igrati. V karieri sem doživel veliko lepih trenutkov, a ko igraš derbi doma pred svojo družino in navijači, je to nekaj posebnega. Takih tekem bi moralo biti v Sloveniji več, zlasti zaradi ambienta, publike. Na žalost se je v Mariboru zgodilo, kar se je. Igrati nogomet brez občinstva nima smisla. Igramo zaradi navijačev, vzdušja. To nam daje adrenalin. Težko se je privaditi na vse skupaj, a pravila so takšna. Gledamo nase, na naše rezultate in na to, da napredujemo iz tekme v tekmo. To je naš cilj," trpi njegova nogometna duša, ko mora v zadnjem obdobju igrati domače tekme pred praznimi tribunami Ljudskega vrta in išče vzporednice z obdobjem, ko se je zaradi pandemije koronavirusa igralo pred praznimi tribunami.

"Smisel nogometa je igrati pred navijači. Spominjam se, kako smo z Atalanto igrali proti Realu in Liverpoolu pred praznimi tribunami. To ni isto. Se pa zavedamo, da smo šli skozi to obdobje kakovostno in uspešno. In da se kmalu vrača publika, ki nam daje dodaten adrenalin in moč," komaj čaka, da se Mariboru izteče kazen in bodo vrata Ljudskega vrta znova odprta za navijače.

V bogati karieri je igral tudi na največjih stadionih na svetu, a se, kar se tiče užitka, najraje spominja vrveža in vzdušja, ki je vladalo leta 2010 v Ljudskem vrtu na dvoboju med Mariborom in Atalanto. Foto: Getty Images

V Stožicah se je zbralo veliko podpornikov vijolic. "Vedno so z nami. Tudi v Ljudskem vrtu so bili na zadnjih tekmah na ploščadi. To je pokazatelj, da si klub zasluži navijače na tribunah. Maribor brez teh navijačev ne bi bil isti Maribor. To je naša dodatna moč. Spominjam se evropskih tekem Maribora iz leta 2010. To so bili moji najlepši občutki v karieri. Pa sem igral na stadionih za 60 ali 70 tisoč ljudi. A ni isto kot igrati doma, ko je nabito poln stadion s tvojim občinstvom, tvojo družino. Takrat daš vedno več od sebe," se zelo rad spominja znamenite tekme med Mariborom in Palermom, ki je na nek način zaznamovala njegovo kariero, saj je nato s selitvijo na Sicilijo napravil usodni korak, s katerim se je približal smetani serie A.

Mislil je že, da si je zlomil prst

Na dvoboju v Ljubljani je imel opravka z bolečino v prstu na nogi, ki je poprej ni še nikoli čutil. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V dresu italijanskih klubov je izstopal z zadetki in asistencami, to v večjem številu počne tudi pri Mariboru. V Ljubljani je sodeloval pri obeh zadetkih vijolic, o tem, kako velika je bila želja, da pomaga soigralcem in kljub bolečinam stisne zobe, pa priča dogodek tik pred koncem prvega polčasa. Takrat je odšepal z igrišča, težave mu je povzročal prst na nogi.

"Ko sem sezul čevelj, sem mislil, da mi je izskočil prst. Tega še nisem doživel v svojem življenju. Mislil sem, da sem si ga polomil, a mi ga je doktor Igor (klubski zdravnik Igor Mijatović, op. p.) naravnal. Popil sem dve protibolečinski tableti. Takšnih tekem ne izpuščam. Nikoli jih nisem, tudi zdaj je bilo tako," je hotel za vsako ceno nadaljevati srečanje in pomagati Mariboru. Zgodba je dobila zanj srečen konec, vijolice so prvič po letu 2019 v gosteh premagale največjega rivala.

Maribor želi vrniti tja, kamor spada

Hillal Soudani je na začetku drugega polčasa izenačil na 1:1. Pred tem je Josip Iličić nastreljal vratarja Olimpije Matevža Vidovška. Foto: www.alesfevzer.com Maribor je zdaj ujel pravi ritem. Drugouvrščeni Olimpiji se je približal na štiri točke zaostanka, hkrati pa naredil še uslugo štajerskim sosedom iz Celja, ki so še korak bližje državnemu naslovu, saj imajo pet krogov pred koncem kar 12 točk prednosti pred Olimpijo.

"Olimpiji nismo praktično nič pustili v drugem polčasu. Dokazali smo, da si zaslužimo dres Maribora. To nam mora biti spodbuda več za naprej, ne smemo pa zdaj živeti od tega, da smo dobili derbi. Čaka nas že naslednja tekma, odigrati jih bo treba še kar nekaj," se rad spominja besed nekdanjega trenerja, kako se v nogometu najbolj šteje začetek in konec sezone, na tisto, kar se dogaja med tem, pa vsi pozabijo. "Zato je ta zmaga nad Olimpijo že za nami. Pripravljati se moramo na naslednjo tekmo. Ponovno nas čaka težka tekma. Tako kot vse v slovenski ligi," se z mislimi že osredotoča na nedeljski spopad z Rogaško.

Maribor je v spomladanskem delu izgubil le dve tekmi. V pokalu proti Radomljam in pa za zeleno mizo v Murski Soboti. Foto: www.alesfevzer.com

Vesel je, da Maribor raste. Vesel je tudi, da je lahko selektor Matjaž Kek, ki si je ogledal derbi v družbi predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića in sina Matjaža Keka mlajšega, videl marsikaj dobrega s strani Maribora. "Prišel si je pogledati pravo tekmo. Videl je veliko dobrih igralcev in akcij. To je vse pozitivno za selektorja in slovenski nogomet," je prepričan, da je lahko selektor kot Mariborčan in nekdanji trener vijolic užival ob razpletu.

Klub iz mesta ob Dravi želi vrniti na vrh. "V Maribor sem se vrnil ravno zaradi tega. Da se vrne do točke, kamor tudi spada. Da pride tja, kjer je bil včasih," verjame, da so vijolice na pravi poti, da najtrofejnejši slovenski klub vrnejo na prestol. V tej sezoni se jim ne bo izšlo, tudi matematično ne morejo več ujeti vodilnega Celja (pet krogov pred koncem zaostajajo za 16 točk), lahko pa še prehitijo Olimpijo. Izzivov vendarle ne manjka. Evropsko vozovnico, pred Bravom imajo 13 točk prednosti, si lahko dokončno zagotovijo že ta konec tedna.