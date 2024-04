Sodniška poezija mladeniča iz Loga pri Brezovici

V taboru Olimpije in Maribora si po predzadnjem večnem derbiju v tej sezoni (1:2) niso bili enotni le glede tega, da so vijolice v Stožicah zasluženo osvojile vse tri točke, ampak tudi glede vrhunskega mnenja o sojenju Martina Matoše. Najmlajši slovenski mednarodni sodnik, ki ima komaj 28 let, si je za svoje delo prislužil zgolj pohvale. "Če hočemo, da naš nogomet napreduje, potrebujemo čim več takšnega sojenja," je prepričan Josip Iličić, ki dobro ve, o čem govori, saj se zaveda razlik med prvoligaškim nogometom v Italiji in Sloveniji. Tudi zaradi različnosti sodniških kriterijev, ki dopušča drugačen ritem srečanj.

Nekdanji slovenski nogometni sodnik Damir Skomina je doživel vrhunec kariere, ko je leta 2019 sodil finale lige prvakov. Foto: Reuters Slovenija, čeprav spada med manjše evropske države, že vrsto let izstopa s svojimi nogometnimi sodniki. Zelo pogosto sodijo v Evropi, nekaterim izmed njih so zaupane tudi najodgovornejše naloge. Damir Skomina je denimo pred leti dosegel vrhunec in sodil finale lige prvakov. Ko pa se sojenje preseli na slovenske zelenice, se na tribunah marsikdaj porodijo pomisleki, zakaj ni v 1. SNL prisotnih več preslikav modernih sodniških smernic evropskega nogometa na slovensko okolje. Denimo tistih, ki ne prekinjajo ritma dvoboja zaradi najmanjših prekrškov, ampak dopuščajo malce bolj moško igro. Vse s pozitivnim namenom, da igra poteka hitreje, pri tem pa lahko na svoj račun pridejo tudi tisti, ki jim je nogomet v osnovi tudi namenjen. Gledalci.

In ravno to se je zgodilo na sredinem derbiju v Stožicah. Sodniška organizacija je za največjo tekmo, kar je premore slovenski klubski nogomet, delegirala najmlajšega slovenskega mednarodnega sodnika, ki je tako prvič v karieri sodil večni derbi. Ker prihaja iz kraja, ki je veliko bližje Ljubljani kot Mariboru (Log pri Brezovici), je marsikdo z drugega konca Trojan pred večnim derbijem privzdignil obrv, a so bile skrbi o možnosti nepravičnega sojenja povsem odveč. Ne le to, mladi sodnik Martin Matoša je po krstnem večnem derbiju prejel kopico čestitk.

Šimundža: Bilo je kot v ligi prvakov

Ante Šimundža na zadnji tekmi v Spodnji Šiški ni bil zadovoljen s sojenjem. Tokrat je izpostavil vrhunsko delo Martina Matoše. Foto: www.alesfevzer.com "Sodnik je bil na vrhunski ravni. To je bilo eno najboljših sojenj na derbijih v zadnjih letih. To je bil čisti evropski pristop," je bil poln hvale na račun 28-letnega delivca pravice Ante Šimundža. Še pred nekaj dnevi so ga delivci pravice s spornimi odločitvami na gostovanju Maribora pri Bravu (1:1) spravljali v slabo voljo, tokrat je bilo drugače. "Želim si, da bo fant tako nadaljeval in mu bodo ostali sledili. Tekmo je vodil dominantno in si avtomatsko prislužil spoštovanje igralcev. Bilo je kot v ligi prvakov," je bil navdušen Mariborčan.

Podobno razmišlja tudi njegov varovanec Josip Iličić, ki se je sodniku že vnaprej opravičil za kakšne nepotrebne reakcije, ko je v afektu po duelih s tekmeci od delivca pravice pričakoval kaj več. "To so moje reakcije, ko sem pač v svojem filmu, drugače pa moram poudariti, kako je bilo sojenje super. Igra je bila poštena in čvrsta. Bil je pravi ritem. V Sloveniji za tem zaostajamo. Majhnih prekrškov praktično ni bilo, ljudje so lahko uživali v tekmi. Tako mi kot Olimpija smo pokazali, da lahko igramo velike tekme," je 36-letni nogometaš Maribora, ki je v karieri odigral nešteto dvobojev na najvišji ravni, opozoril na težavo, s katero se srečujejo slovenski klubi, ko igrajo v Evropi.

Martin Matoša je pri 28 letih najmlajši slovenski mednarodni nogometni sodnik. Foto: www.alesfevzer.com

Tam naletijo na drugačno sojenje, ki ne pozna manjših prekrškov, in se morajo prilagoditi drugačnemu ritmu. Če bi imeli več izkušenj, ravno takšnih, kakršne sta v sredo s pomočjo sodnika Matoše pridobila večna slovenska rivala, bi jim to zagotovo pomagalo. "Slovenski nogomet se bo zaradi tega dvignil. Ta tekma je bila danes za nas liga prvakov. Tako nam je rekel tudi naš trener. Tisti, ki je gledal derbi, je bil lahko zadovoljen. Ali je navijač Olimpije ali Maribora ali pa ne navija za nobenega, vseeno je. Vsi smo lahko zadovoljni," je poudaril Iličić.

Zeljković: Všeč mi je, da se je pustila moška igra

Zoran Zeljković je kot trener Olimpije v 1. SNL izgubil le dve tekmi. Oba večna derbija z Mariborom. Foto: www.alesfevzer.com Dokaz več o tem, kako je z upoštevanjem evropskega sodniškega kriterija navdušil Matoša, prinaša tudi pohvala, ki mu jo je namenil Zoran Zeljković. Trener poražene ekipe. "Sojenje je bilo zelo dobro. Všeč mi je, da se je pustila moška igra. Da je bilo veliko duel igre. Veliko malih prekrškov ni piskal tako nam kot tudi njim. Pohvalil bi sojenje," je dejal Zeljković, ki je v karieri, odkar vodi Olimpijo, izgubil le dve tekmi. Na njegovo žalost ravno oba večna derbija, to pa so porazi, ki navijače Ljubljančanov najbolj pečejo.

Akterje derbija vključno s celotno nogometno javnostjo pa lahko tokrat veseli dejstvo, da poraženci niti pod razno niso iskali razlogov za slab rezultat v sojenju. To se je v preteklosti znalo pogosto dogajati, tokrat, ko je s svojim kriterijem sojenja navdušil Matoša, ni bilo o tem niti govora.