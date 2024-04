Veseli petek v najbolj nogometni vasi v Sloveniji?

V slovenski drugi nogometni ligi bodo uvodne tri tekme 26. kroga odigrane že danes. Beltinci lahko z domačo zmago nad Krko prevzamejo vodstvo na lestvici in vržejo rokavico Nafti, ki jo v soboto čaka zahtevno gostovanje na Primorskem. V igri za napredovanje je še nekaj nekdanjih prvoligašev. Kranjski Triglav bo danes pričakal velenjski Rudar, Gorica se v soboto odpravlja na dolgo pot na Koroško, Primorje pa bo v nedeljo gostilo Ilirijo.

Drugoligaše do zaključka prvenstva loči še pet krogov. V boju za prvo mesto kaže najbolje prekmurskima predstavnikoma, vodilni Nafti in najbližjemu zasledovalcu Beltincem, blizu pa sta tudi tradicionalna severnoprimorska tekmeca Gorica in Primorje. Tako se obeta pestra končnica sezone.

Beltinci se lahko danes z zmago nad Krko, ki je padla v rezultatsko krizo in ji grozi padec med tretjeligaše, povzpnejo na vrh lestvice. Na prvem mestu so v tem koledarskem letu že bili, a jih je nato prehitela Nafta. Zdaj imajo izbranci Damjana Gajserja priložnost, da se najmanj do sobote, ko bodo Lendavčani gostovali na Primorskem, vrnejo na vodilni položaj. V boju za vsaj drugo mesto zadnje ni rekel tudi kranjski Triglav, ki bo na Gorenjskem gostil Velenjčane.

Lendavčani so imeli pred Beltinci že sedem točk prednosti, a so jo nato z dvema zaporednima porazoma skoraj celotno zapravili. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Sobotni spored prinaša vrhunec ob 17. uri, ko bodo Biljenci gostili do tega kroga vodilno Nafto. Lendavčani imajo po nepričakovanih dveh porazih le še točko prednosti pred Beltinci. Če bi znova ostali praznih rok, bi jih lahko po točkah ujela tudi tretjeuvrščena Gorica. Zasedba Mirana Srebrniča odhaja na Koroško.

V nedeljo bo Tabor lovil četrto zaporedno zmago, s katero bi si še kako povečal možnosti za obstanek, ki bi po klavrnem izkupičku v jesenskem delu predstavljal manjši čudež, a tudi dokaz o sposobnosti športnega direktorja iz Anglije Lyndona Tomlinsona.

Druga liga, 26. krog:

Petek, 19. april:



Sobota, 20. april:



Nedelja, 21. april:



Lestvica:

Najboljši strelci:

17 –Toni Lun Bončina (Nafta)

13 – Stjepan Oštrek (Nafta)

12 – Ricard Fernandez Betriu (Krka/Bilje)

10 – Adriano Bloudek (Rudar), Tihomir Maksimović (Krka), Ismir Nadarević (Krka/Ilirija), Lan Piskule (Brinje Grosuplje)

9 – Robert Čakš (Beltinci), Jaša Martinčič (Bistrica)

8 – Luka Baruca (Gorica)

...

