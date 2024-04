Grosupeljčani po goleadi ugnali vodilno Nafto

Nogometaši Nafte 1903 so v 25. krogu 2. slovenske lige igrali proti Brinju Grosupljemu in izgubili s 3:4. S tem se je dodatno zgostil boj za napredovanje med prvoligaše.

Nafta ima 51 točk oziroma le točko več od drugouvrščenih Beltincev, ki so z 2:0 v gosteh ugnali Dravinjo, oba gola je dosegel Vito Štrakl. Blizu sta tudi Gorica z 48 in Primorje s 47 točkami. V prvo ligo vodi prvo mesto na lestvici, drugo pa v dodatne kvalifikacije s predzadnjim prvoligašem.

V Lendavi so gledalci sicer spremljali dogodkov polno tekmo s sedmimi goli, tremi enajstmetrovkami in tremi rdečimi kartoni. Pri gostih sta po dvakrat zadela Aljaž Zalaznik in Marko Brkić, slednji obakrat z bele pike, pri domačih pa so se med strelce vpisali Josip Vuica, Stjepan Igrec in Stjepan Oštrek, tudi slednji z bele pike, kar je bil njegov 13. gol sezone in je drugi strelec za soigralcem Tonijem Lunom Bončino (17).

Jadran in Tolmin pa sta se razšla z 0:0.

V soboto sta se Triglav in Gorica razšla z 0:0, Ilirija je s 3:1 premagala Fužinar. Že v petek sta se zmage veselili gostujoči ekipi. Vitanest Bilje so v Velenju z 2:1 premagale domači Rudar, pravo katastrofo pa so v derbiju začelja doživeli nogometaši Krke, zadnjeuvrščeni Tabor jih je premagal s 5:0.

17 –Toni Lun Bončina (Nafta)

13 - Stjepan Oštrek (Nafta)

12 – Ricard Fernandez Betriu (Krka/Bilje),

10 – Tihomir Maksimović (Krka), Lan Piskule (Brinje Grosuplje), Ismir Nadarević (Krka/Ilirija), Adriano Bloudek (Rudar),

9 – Robert Čakš (Beltinci), Jaša Martinčič (Bistrica),

8 - Luka Baruca (Gorica),

...

