Spodrsljaj Beltincev, na pravi poti pa spet Nafta

Nogometaši Nafte so po dveh porazih vendarle znova zmagali (2:0 proti Biljam) in se s 17. v sezoni utrdili na prvem mestu druge lige. Štiri kroge pred koncem so tri točke pred Gorico, ki je z 2:0 premagala Fužinarja. Beltinci so še s točko manj zdaj tretji, potem ko jih je na petkovi tekmi premagala Krka.