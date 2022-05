Vodilna Gorica povečala naskok pred Triglavom

V popoldanskem terminu je bilo odigranih pet tekem, brez zadetkov se je, kot že zapisano, razpletel obračun Bilj in Triglava. Kranjčani, ki so pred dnevi potrdili najmanj drugo mesto, četrtič to sezono niso zabili zadetka, na svoj račun pa so dodali 60. točko, Biljenci so zdaj pri 36.

Vodilna ekipa prvenstva iz Nove Gorice je v večernem srečanju izkoristila remi Triglava in zdaj drugi ekipi lige beži za osem točk. Goričani so odpor žilavih Dobljanov lomili do 53. minute. Žan Tratnik je po lepi akciji domačinov odbil strel Abela Marca, a točno na glavo Luke Vekića, ki je zadel z bližine. Manj kot dve minuti igre je minilo pa so se Primorci veselili še drugega zadetka. Po kotu Alessandra Ahmetaja je na bližnji vratnici najvišje skočil Žan Leban, ki se je podpisal pod 12. zadetek sezone. Četa Mirana Srebrniča je prednost zadržala do zadnjega sodniškega žvižga, tri tekme pred koncem sezone pa je na pragu potrditve povratka med prvoligaše.

2. SNL, 27. krog: Sreda, 4. maj:

Beltinci Klima Tratnjek : Krško 0:1 (0:0)

Pinelli 57. Rogaška : Jadran Dekani 3:0 (1:0)

Neskič 32., 69., Sedej 58.: RK: Jakomin 93./Dekani Ilirija 1911 : Drava Ptuj 4:2 (0:1)

Gorenak 46., Mlakar 65., Djermanović 75., Trajkovski 91./ag.; Penič 22., Ploj 73. Fužinar Vzajemci : Primorje 3:2 (2:0)

Verunica 15., Jovičić 19., Katuša 52.; Šolaja 71./11-m, 93./11-m; RK: Pesjak 94./Primorje Vitanest Bilje : Triglav Kranj 0:0 Krka : Nafta 1903 4:1 (3:1)

Kastrevec 20., Huč 33./11-m), Majić 45., 87.; Bolla 25.; RK: Galoši 34./Nafta Brežice 1919 Terme Čatež : Rudar Velenje 1:2 (1:1)

Brkić 29.; Koprivnik 28., Jovanović 88. Gorica : Roltek Dob 2:0 (0:0)

Vekić 54., Leban 55.