Grdo bi bilo zdaj poklicati Zlatka Zahovića

Kdor misli, da so Koprčani po nepričakovanem spodrsljaju Maribora v Ljubljani (poraz z 1:3 v Ljubljani) poleteli in se je v njihov tabor naselila evforija, saj se jim nasmiha naslov državnega prvaka, se zelo moti. Predsednik Ante Guberac podobno kot nogometaši ali trener Zoran Zeljković stoji trdno na tleh in opozarja: "Rezultat Maribora nam je tokrat šel na roko, a nikjer ne piše, da ne bi mogli do konca prvenstva delati napak tudi mi."

To je bil sanjski konec tedna za Koprčane. Kanarčki so v petek v sosedskem obračunu stežka, a toliko slajše premagali Sežančane in se povzpeli na vrh razpredelnice. Dan pozneje je imel Maribor priložnost, da se vrne na vodilni položaj, a je po skromni predstavi v Spodnji Šiški, s katero je razočaral številne privržence, ostal brez točk (1:3), s tem pa si močno otežil možnosti za osvojitev naslova. Prvi favoriti za državno zvezdico, bila bi šele druga v zgodovini koprskega kluba (prvič in za zdaj zadnjič so bili najboljši leta 2010), so zdaj Primorci.

Ni evforije, v Kopru se (še) nihče ne veseli

Koprčani imajo dva kroga pred koncem prvenstva vse v svojih rokah. Če bodo premagali tudi Radomlje in Bravo, jih ne more več nihče prehiteti. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred letom dni so si pet minut pred dvanajsto reševali prvoligaški status, zdaj pa se spogledujejo z zgodovinskim podvigom, saj so zelo blizu dvojni kroni!

"Evforija? Ne, v Kopru ni nikakršne evforije. Bilo je ni niti prej, ne bo je niti zdaj. Nihče se ne veseli. Rezultat Maribora nam je tokrat šel na roko, a nikjer ne piše, da ne bi mogli do konca prvenstva delati napak tudi mi. Nedavno sem napovedal, da bo prvak tisti, ki bo v zadnjih treh krogih dobil vse tekme. Mariboru je že spodrsnilo, a čakata dve tekmi tudi nas. Tako kot tudi njih. V prvenstvu je še vse odprto, marsikaj se lahko še zgodi," se prvi mož Kopra zaveda, kako se bodo morali varovanci Zorana Zeljkovića še močno potruditi, da v zadnjih dveh krogih osvojijo želen rezultat proti Radomljam (na Bonifiki) in Bravu (v Ljubljani).

Zakaj ni finale pokala po koncu prvenstva?

Koper se bo v sredo v finalu pokala Slovenije pomeril z Bravom. Mladi ljubljanski klub se bo prvič v zgodovini potegoval za pokalno lovoriko. Foto: Vid Ponikvar Pred vročim zaključkom prvenstvene sezone, v kateri bi lahko bilo napeto vse do zadnjih minut, pa čaka Koper še en izziv. Zelo velik, poln prestiža. Kanarčke čaka v sredo finale pokalnega tekmovanja, na drugi strani pa bo stal Bravo, ki je v soboto blestel proti Mariboru in nakazal, da bi bil lahko v Celju še kako neugoden tekmec Koprčanom. Predsednika Kopra je zmotila odločitev Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki se je odločila, da bo finale pokalnega tekmovanja letos odigrano že 11. maja, dva kroga pred koncem prvenstva.

"Bolj logično bi bilo, če bi bil finale pokala tri dni po koncu sezone. Zakaj? Če bomo mi v sredo osvojili pokal, bosta Mura in Olimpija (ker bo potem v Evropo peljajo tudi četrto mesto, bi si v tem primeru zagotovila evropsko vozovnico tako Olimpija kot tudi Mura, op. p.) do konca prvenstva dejansko brez rezultatskih imperativov. Do konca tako ne bi bilo več napetega boja med njima za tretje mesto. NZS je sprejela napačno odločitev. Lahko jo popravi. Še ima priložnost, da jo preloži," se je napol v šali dotaknil scenarija, da bi krovna zveza že davno dogovorjen termin sklepnega dejanja pokala prestavila na poznejši datum, okrog 25. maja, ko bi bilo že končano prvenstvo, s tem pa tudi znan prvak. Možnosti imata le dva kluba. Le Koper in Maribor.

Grdo bi bilo zdaj poklicati Zlatka Zahovića

Odkar Zlatko Zahović ni več športni direktor NK Maribor, vijolice niso osvojile niti ene lovorike. Foto: Matjaž Vertuš Prvi mož Kopra je dober prijatelj z Zlatkom Zahovićem, nekdanjim alfo in omego mariborskega kluba, s katerim večkrat spremljata tekme v živo. Odkar je nekdanji zvezdnik slovenskega nogometa spomladi leta 2020 zapustil Ljudski vrt, vijolice niso osvojile še niti ene lovorike. Bile so na dobri poti, da bodo prekinile post v tej sezoni, saj so še tri kroge pred koncem vodile na lestvici in imele vse v svojih rokah, nato pa je s porazom v Ljubljani vrednost šampionskih delnic mariborskega kluba močno padla. Se je Guberac po neuspehu vijolic v Spodnji Šiški kaj pogovarjal z Zahovićem?

"Ne. Grdo bi ga bilo zdaj poklicati. Je velik navijač Maribora, vemo, kaj mu pomeni ta klub in kaj pomeni on njemu. Bo že čas za pogovor. Po slabi tekmi Maribora pa z moje strani ne bi bilo lepo, da bi se pogovarjali o tem. Se bomo že pogovarjali o prvenstvu, ko bo konec sezone," pojasnjuje predsednik vodilnega prvoligaša, ki ga od državnega naslova deli le še 180 uspešnih minut.

Brez vprašanj o dodatnih denarnih nagradah Kar se tiče dodatnih premij, s katerimi bi koprsko vodstvo nagradilo nogometaše za uspehe, ponujata se kar dve lovoriki, ima predsednik Kopra jasno mnenje. "Noben me ni nikoli spraševal o dodatnih nagradah. Dokler ostajamo skromni, nas je tudi vedno nagradila sreča," sporoča predsednik Kopra Ante Guberac. Foto: Vid Ponikvar "Fantje imajo uspešne cikluse, zaslužili so dobre premije, a zdaj ni primeren čas govoriti o denarju, saj lahko s tem narediš kontrafekt. Igralci dobro vedo, kaj morajo delati. Delajo za plačo, premirje, vedo, kaj pomeni pokal in prvenstvo. Nihče me ni nikoli spraševal o dodatnih nagradah. Dokler ostajamo skromni, nas je tudi vedno nagradila sreča," je Ante, oče kapetana Kopra Ivice Guberca, ki bo po koncu sezone končal kariero in postal športni direktor kluba, spregovoril o premijah.

Maribor? Pritisk je očitno naredil svoje.

Bravo, ki se bo v sredo pomeril s Koprom, je v soboto spravil v slabo voljo Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida Predsednika Guberaca je presenetil razplet sobotnega srečanja na stadionu ŽAK, v katerem je Maribor doživel neuspeh, ki bi ga lahko stal 16. državnega naslova.

"Bravo je zasluženo zmagal. Presenetil me je. Ne vem, kaj se je zgodilo z Mariborom. Očitno je pritisk naredil svoje in jih je uspavala prednost točke. Tudi mi smo čutili pritisk v petek, ko smo srečno premagali Tabor. Ne glede na to, da smo bili boljši na igrišču, kar pa ni vedno merilo za zmago, nam je do uspeha pomagala sreča. Saj veste, kako so nas le trije centimetri delili od nedovoljenega položaja," je gradbenik, prvi mož koprskega Grafista in velik zaljubljenec v nogomet, spomnil na okoliščine, ki so vladale pri zmagovitem zadetku Lamina Colleyja za zlata vredno zmago nad Taborom, s katero so Koprčani prevzeli vodstvo na lestvici.

"Kar se tiče pritiska, se spominjam naše igre na derbiju v Mariboru. Takrat v prvem polčasu nisem mogel prepoznati naših fantov. No, v drugem polčasu pa smo igrali tako, kot je treba. Takrat ne bi bilo presenečenje, če bi tudi premagali Maribor."

Bravo ne leži Kopru, posebna zahvala Tifozom

Podobno, kot so odigrali v drugem polčasu srečanja v Mariboru, kjer so pred dobrim tednom dni iztržili neodločen rezultat (1:1), s katerim so si povečali možnosti za osvojitev prvega mesta, pričakuje tudi v sredo.

Koprčani računajo na vse bolj bučno podporo navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Bravo je ena izmed ekip, ki nam v tej ligi ne leži. Z njim in Aluminijem imamo najslabše razmerje srečanj. Vseeno sem prepričan, da bodo fantje v finalu pravi. Treba se je osredotočiti na vsako tekmo posebej. Fantje se zavedajo, da lahko osvojijo dvojno krono, a ni čutiti nobene evforije. To mi je všeč. Všeč mi je tudi, da raste zanimanje navijačev za naše tekme. Po Kopru je na krožiščih opaziti transparente, na katerih Tifozi pozivajo vse, da pridejo v Celje. Zdaj je čas. Tifozi delajo vse, da bi mobilizirali narod. Neizmerno sem vesel, da je tako. Da jih je vedno več na tribunah in so naš 12. igralec. Zahvaljujem se jim za podporo, res so pravi navijači," je vesel, da imajo nogometaši Kopra tako bučno podporo.

Najbolj je vesel, da so kanarčki že zdavnaj uresničili zadani cilj. Zagotovili so si Evropo, vse, kar pa bo več od tega, pa bo sprejeto kot dodatna nagrada, pozitiven premik za celoten klub.