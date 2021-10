V Braziliji ženske in alkohol, v Mariboru je postal legenda

Novembra bo izšla biografija Marcosa Tavaresa. Od mladosti v Braziliji, ki so jo zaznamovale ženske in alkohol, do nogometnih uspehov v Mariboru. "Od dečka, ki spi z žogo, do strelskega rekorderja slovenske lige. Od favele do lige prvakov. Od lakote do diete." S temi besedami predstavljajo Marcosovo biografijo.

Marcos Tavares je najavil izid svoje športne biografije. Knjiga nosi naslov Legenda. Napisala sta jo Janja Vidmar in Boštjan Narat, izšla pa bo novembra. Biografija je nastala v sozaložništvu Založbe Pivec in Športne agencije Proelium. Gre za knjigo o njegovem življenju. Marcos je v knjigi predstavil lepe trenutke, pa tudi težke, ki kažejo, da je tudi on krvav pod kožo. V njej bomo lahko brali tudi zgodbe, ki jih doslej ni še nikomur zaupal.

Želi, da ljudje ne bi ponavljali napak, ki jih je počel sam. "Imam dobro, močno zgodbo. Ko sem bil mlad, sem naredil veliko stvari, na katere nisem ponosen. Ženske, diskoteke, alkohol in vse to ni bilo v redu. Zaradi tega nisem uspel v Braziliji. Te stvari želim deliti z drugimi, da vidijo, da v življenju obstaja dobro in manj dobro. Pred NK Maribor je bil Marcos Tavares samo dober nogometaš. Odkar sem v NK Maribor, sem tudi dober človek."

Foto: Proelium Dotaknil se je tudi revščine iz mladosti. "Ko sem pisal knjigo, sem se spomnil časa, ko sem spal na tleh, ko nisem imel kaj za jesti. Velikokrat sem bil lačen in mama mi je rekla, naj si dam paradižnik na pol, posolim in me bo nasitilo. Seveda me ni. Veliko je bilo težkih in na drugi strani lepih trenutkov. Ko sem se spomnil vsega, kar se je zgodilo, mi je bilo težko. Tudi kakšna solza je pritekla."

"Kar se tiče naslova, ni bilo dileme. Legenda so me poimenovali drugi. Spomnim se tekme v Ljudskem vrtu. Spomnim se, kot da bi bilo včeraj. Peti marec 2011. Pogledal sem na tribuno, kjer so navijači izobesili plakate vseh legend v klubu. Takrat še nisem bil dolgo časa v klubu. Nisem mogel verjeti. Bil sem res vesel. Od takrat me nekako ljudje kličejo legenda In to že od takrat jemljem kot veliko čast in odgovornost," razlog za naslov knjige opisuje Tavares, ki je v Maribor prišel januarja 2008. Letošnja sezona je njegova zadnja.