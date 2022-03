Vodilni slovenski prvoligaš se je po nekaj prostih dneh vrnil v ritem treninga, obdobje reprezentančnega premora bo namenil obnavljanju moči in dvigu pripravljenosti za spomladanski finiš sezone. Kot je že navada, so se v času reprezentančnih akcij članom NK Maribor na treningu pridružili igralci iz nogometne šole. Tokrat so priložnost dobili Luka Božičković, Brin Horvat, Jan Rajh in Marcos Tavares ml., ki je na treningu "združil moči" z očetom.

"Lahko mu pomagam z nasveti, a mora iti po svoji poti"

"Moram priznati, da je zame poseben dan. Lahko rečem, da gre za uresničitev sanj. Ko mi je sin v torek povedal, da bo v sredo treniral z nami, sem bil zelo vesel. Ne samo jaz, ampak celotna družina. Pogovoril sem se z njim in ga opozoril, naj se temeljito pripravi, naj bo miren, osredotočen, da oddela vsako vajo po najboljših močeh. Lahko mu pomagam le z nasveti, mora iti po svoji poti, se truditi naprej in mu želim uspešno nadaljevanje kariere," je ob posebnem doživetju – prvič je na treningu članske ekipe treniral s sinom – za uradno spletno stran kluba dejal kapetan Marcos Tavares in pohvalil člane selekcije U19.

"Na igrišču si morajo mesto izboriti sami"

"Bili so pridni, moram jih pohvaliti. Toda dopoldanski trening je bil uvajalni, videli bomo, kako bodo prestali aktivnosti popoldne in v prihodnjih dneh. Zato sva s sinom takoj šla domov na kosilo in na počitek. Za Marcosa velja enak režim, s poudarkom na ustreznem odmoru med dvema treningoma, brez telefona, brez družbenih omrežij. Samo priprava na naslednje obveznosti," je dejal izkušeni 37-letnik in pripomnil še nekaj besed glede hierarhije v slačilnici: "Zanj veljajo enaka pravila kot za vse druge, karkoli drugega bi bilo napačno in povsem zgrešeno. Takoj sem mu rekel, ti si z mladinci, na drugi strani. Morajo se pogovarjati, družiti med seboj, živeti na svoj način. Mi starejši imamo svoj režim, razmišljamo drugače. Seveda pa bomo tako kot strokovni štab delovno v pomoč mladim, jih usmerjali in podpirali. Na igrišču pa si morajo izboriti zase in storiti vse, da bi lahko pomagali moštvu."

Vrnitev v začetku aprila v Domžalah

Mariborčani imajo po 28. krogih na prvem mestu 53 točk, drugi Koprčani so zbrali tri manj, tretja Olimpija, pri kateri se je danes sedmi sili predstavil novi trener Robert Prosinečki, pa so pri 46 točkah. Vijolice se bodo v tekmovalni ritem vrnile 2. aprila na gostovanju pri Domžalčanih.