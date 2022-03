Robert Prosinečki: Olimpija je največji klub v Sloveniji

Vrnitev Roberta Prosinečkega v Ljubljano ne odmeva le v Sloveniji, ampak tudi tujini, zlasti v državah, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije, ki so lahko pred leti občudovale bogato znanje 53-letnega Hrvata. Prosinečki je postal novi trener Olimpije, trenutno tretjeuvrščenega kluba 1. SNL, ki cilja višje in želi postati slovenski prvak. ''Na delu želim videti ekipo, ki bo igrala napadalen, všečen nogomet. Ekipo, ki bo dominirala na igrišču'' je razkril pričakovanja. Prvič bo vodil zmaje v petek v Brežicah.

V torek je sklenil pogodbo z ljubljanskim klubom, dan pozneje se je predstavil javnosti, ob 15. uri bo vodil prvi trening Olimpije in prvič spoznal varovance, v petek pa ga že čaka prva tekma. Resda pripravljalne narave, a bo še kako pomembna, saj bo do takrat z zeleno-belimi opravil le nekaj treningov. "V desetih dneh bom skušal čim bolje spoznati igralce in jim vcepiti svojo filozofijo. Olimpija je največji klub v Sloveniji, vedno igra na zmago, tako se bomo skušali tudi obnašati," je ob prvem srečanju z javnostjo, ko se je v sredo v ljubljanskem hotelu Plaza predstavil predstavnikom medijev, sporočil novi trener Olimpija Robert Prosinečki. Igralcem želi vcepiti zmagovalno miselnost, okrepiti moštveni duh. Prepričan je, da lahko pokažejo na igrišču več od tega, kar so kazali v zadnjih tednih, ko so si priigrali visok zaostanek za vodilnim Mariborom.

Med reprezentančnim premorom bo tako posvečal velik poudarek dvigu morale igralcem, v petek pa ga čaka tudi pripravljalna tekma, v Brežicah se bodo zeleno-beli pomerili s hrvaškim drugoligašem Rudešem. ''Naša filozofija mora biti takšna, da gre Olimpija na vsaki tekmi na zmago. To je naš načrt, zaradi tega sem tudi tukaj,'' je pojasnil Prosinečki, nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa in dober prijatelj Mladena Rudonje, zdajšnjega športnega direktorja Olimpije, s katerim si je delil slačilnico tako v Portsmouthu kot tudi Olimpiji. ''Želimo dvigniti Olimpijo na lestvici,'' je dal vedeti, kako ga trenutno tretje mesto ne bi zadovoljilo. Podobno velja tudi za klubsko vodstvo. ''Maribor ima 7 točk prednosti, ne bo nam lahko, a do konca je še osem krogov. Verjamemo, da smo še lahko prvaki. Imamo igralce s potencialom, ki bi to lahko napravili."

Njegov predhodnik Dino Skender ni dolgo zdržal na vroči klopi ljubljanskega kluba. Prosinečkega ne skrbi, da bi tudi sam podoživel podobno usodo, saj se zaveda nepredvidljivosti trenerskega dela. "Obstajata samo dve vrsti trenerjev. Tisti, ki so bili zamenjani, in tisti, ki bodo,'' je nasmejal prisotne. "Nekaterih stvari ne moreš predvideti. Če bi Nukić v nedeljo zadel proti Domžalam za 2:0, ne pa okvirja vrat, me verjetno ne bi bilo tukaj,'' je dodal.

Rudonja: Robert da lahko Olimpiji tisto, kar potrebujemo "Pomembno je, da začne ekipa znova verjeti v svoje zmožnosti. Potem nam bo veliko lažje. Nam je bil to cilj. Robert je oseba z zmagovalno miselnostjo. Ima ogromno izkušenj in znanja. S svojim značajem da lahko Olimpiji tisto, kar potrebujemo," je športni direktor Mladen Rudonja ocenil, da je v trenutkih, ko Olimpija ni imela niti prepoznavne, všečne igre, niti rezultatov, niti podpore ljubljanskega občinstva, Prosinečki kot nekdanji ljubljenec navijačev zeleno-belih še kako primeren kandidat za trenerja, da prebudi apatijo, ki je bila v zadnjem obdobju prisotna na tekmah Olimpije. "Odkar je Slovenija samostojna, je Robert Prosinečki največje ime, ki je kdajkoli delovalo v slovenskem klubu.''

Navijačem želi ponuditi všečno in uspešno Olimpijo

Nogometni klub Olimpija je v sezono vstopil s trenerjem Savom Miloševićem, sredi jesenskega dela ga je zamenjal Dino Skender, zdaj pa ga bo vodil Robert Prosinečki. Eden najboljših nogometašev s področja nekdanje Jugoslavije se je po 20 letih vrnil k zmajem. Olimpija več ne domuje na dotrajanem Plečnikovem stadionu za Bežigradom, ampak v Stožicah, v največjem nogometnem objektu v Sloveniji, kjer so zmaji v bližnji preteklosti že proslavljali naslov prvaka. ''Moj cilj je, da ponudim navijačem Olimpijo, ki bo napadalno usmerjena, všečna in uspešna. Olimpijo, ki bo zmagovala. To si želimo vsi v klubu, s tem je povezan moj prihod v Olimpijo. Želim si, da bi navijači uživali v uspešni Olimpiji,'' se nadeja uspešnih predstav ljubljanskega kluba, ki trenutno za vodilnim Mariborom zaostaja sedem točk, do konca prvenstva pa je še osem krogov.

Pred 31 leti je bil eden najbolj vročih nogometašev na svetu in pomagal beograjski Crveni zvezdi do evropskega naslova. Foto: Guliverimage

Prosinečki, legendarni nogometaš, ki je v bogati karieri postal svetovni prvak z mladinsko zasedbo Jugoslavije in najboljši igralec turnirja, s Crveno zvezdo evropski klubski prvak, dosegal zadetke na svetovnem prvenstvu tako za Jugoslavijo kot tudi Hrvaško, s katero je leta 1998 osvojil tretje mesto ter zaigral za oba največja španska kluba, tako Real Madrid kot tudi Barcelono, dobro pozna Ljubljano. V sezoni 2002/03 je navduševal slovenske ljubitelje nogometa in Olimpiji pomagal do pokalne lovorike.

Zdaj je postal njen trener. Po beograjski Crveni zvezdi bo vodil še en klub, katerega dres je nosil v karieri. Z Olimpijo je sklenil sodelovanje do konca sezone 2023/24. V dobrih letih želi pustiti velik pečat in ljubljanski klub popeljati do želenih lovorik, morda tudi odmevnejšega uspeha v Evropi. Danes je vodil prvi trening in spoznal igralski kader, poln zimskih novincev, pa tudi nekaterih imen, ki so bila pod vodstvom prejšnjega trenerja Skenderja nekoliko spregledana. V vlogi trenerja Olimpija bo debitiral 3. aprila v Stožicah proti Radomljam.