Uradno: Robert Prosinečki je novi trener Olimpije

Pri NK Olimpija so potrdili, da bo novi trener ljubljanskega prvoligaša postal legendarni nekdanji hrvaški nogometaš Robert Prosinečki. 53-letni strokovnjak je na trenerskem mestu nasledil pred kratkim odpuščenega rojaka Dina Skenderja. Strani sta se dogovorili za sodelovanje do konca sezone 2023/24.

"Potem ko se je uprava Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana po seriji neprepričljivih predstav in rezultatov, ki niso bili na ravni pričakovanega, odločila za menjavo na klopi članskega moštva, lahko zdaj s ponosom in zadovoljstvom javnosti predstavimo novega trenerja zmajev. Trenerja, ki ga slovenski nogometni javnosti predstavljamo z največjim možnim zadovoljstvom in ponosom. Ne zgodi se vsak dan, da v Slovenijo pride tako veliko nogometno ime. Nam se je ponudila priložnost in izkoristili smo jo. Z zadovoljstvom in ponosom," so ob sprejemu novega trenerja zapisali pri Olimpiji.

53-letni Hrvat bo ekipo na prvem treningu vodil jutri, uvodna tekma ga čaka po koncu reprezentančnega premora, in sicer 3. aprila, ko bodo v Stožicah gostovale Radomlje, so zapisali na uradni spletni strani NK Olimpija.

Prosinečki je bil član Olimpije tudi kot nogometaš, v sezoni 2002/03 je proti koncu kariere z ljubljansko ekipo osvojil tudi pokalno lovoriko. Čeprav ni dolgo nosil dresa Olimpije, je poskrbel za nesluteno evforijo. Tribune dotrajanega Plečnikovega stadiona za Bežigradom so se čez noč napolnile. Vse je zanimalo, kaj bo prinesel Veliki Žuti. Kot igralec je navduševal, pokazal košček mojstrstva, zaradi katerega je v preteklosti nosil drese največjih klubov na svetu. Postal je ljubljenec občinstva. Navijači so ga ohranili v prekrasnem spominu. Pred tem je blestel tudi pri številnih evropskih velikanih, kot so Dinamo Zagreb, Crvena zvezda, Real Madrid, Oviedo, Barcelona, Sevilla in drugi.