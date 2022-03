Navijači uslišani: Skender ni več trener Olimpije

"Na klopi Olimpije je prišlo do spremembe. Dino Skender ni več trener zmajev. Dinu Skenderju se ob tem zahvaljujemo za vse, kar je dal Olimpiji, in mu v prihodnje želimo kar največ sreče. Nogometni klub Olimpija Ljubljana bo ime novega trenerja članske ekipe javnosti sporočil v kratkem," so tri ure po remiju z Domžalami sporočili iz Stožic.

Olimpija po 28. krogih prve lige zaseda tretje mesto, a za vodilnim Mariborom zaostaja že za sedem točk. Zadnje tri ligaške tekme je brez zmage. Izgubila je z Muro in Celjem (dobila je sedem golov) in remizirala z Domžalami z 1:1. To sezono je Dino Skender Olimpijo vodil na 16-ih tekmah, jih dobil le sedem, na petih remiziral in štiri izgubil.

"Vodstvo ljubljanskega kluba je odločitev sprejelo po tehtnem in temeljitem premisleku ter ob močno prisotnem prepričanju, da je v tem trenutku to najboljša možna poteza za Olimpijo," so še zapisali zeleno-beli. Nov trener bo znan kmalu, dodajajo.

Skender, ki je zeleno-bele že vodil tudi ob koncu sezone 2019/20, je oktobra na klopi Olimpije zamenjal Sava Miloševića. Prišel je od spremembi v vodstveni strukturi kluba, ko je Adam Delius zamenjal Milana Mandarića. Delius je skupaj s športnim direktorjem Mladenom Rudonjo trdil, da gre za zelo perspektivnega trenerja.