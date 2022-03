Dino Skender je dokončno izgubil zaupanje navijačev Olimpije. Ob porazu s Celjem z 2:4 so Green Dragons pet minut pred koncem zapustili stadion Stožice. Pred tem so vzklikali: "Dino, adijo!" Zelo zgovoren zapis pa so zdaj objavili na svojem profilu na Facebooku. Preostali navijači so po tekmi glasno žvižgali.

Olimpija je tekmo s Celjem dobro začela, a od številnih priložnosti v prvem polčasu, je unovčila le eno. Po hudi napaki vratarja Ivana Banića pa so Celjani prišli do izenačenja. V drugem polčasu je sledil mrk zeleno-belih in Celjani so prišli do neulovljive prednosti s 4:1. Ne le zaradi poraza, Dino Skender je zaupanje navijačev izgubil tudi zaradi kadrovskih potez. Odkrižal se je Nejca Vidmarja, Banić pa ni v vratih prav nič boljši. Tokrat je na klopi pozabil prvega strelca Mustafo Nukića in mu dal priložnost šele ob zaostanku z 1:3. In ni edini od domačih igralcev, ki ni začel v prvi postavi. Še eden od nekdanjih kapetanov, ki je v Stožicah pustil zelo dober vtis in bil eden najboljših igralcev prve lige, pa je bil v nasprotnem kadru. To je Tomislav Tomić.

Green Dragons tako pravijo, da so očitno navijači Olimpije ta hip mazohisti. "Bo van Brugen še naprej kradel minute Ratniku? Bo Nukić še kar na klopi? Misliš, da bo Fink dobil še tople kokice na tribuni? Bo Banić še naprej podarjal pike nasprotnikom? Bo do naslednje tekme še kdo od ljubljencev navijačev posojen oz. prodan?" To vse so zapisi s Facebooka. Zraven pa je dodana fotografija Vidmarja, za katerega vemo, da mu že od malega bije srce za Olimpijo, a je bil tako rekoč prisiljen oditi.

Ker športni del v klubu ob Mladenu Rudonji vodi Marin Skender, Dinov brat, ni veliko možnosti, da bi bile želje navijačev o zamenjavi trenerja uslišane.

V tem krogu sta tako vodilni Maribor kot drugouvrščeni Koper remizirala, zato bi se jima lahko Olimpija na lestvici zelo približala. A je zdaj pet točk za vijoličastimi.