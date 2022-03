Tudi Green Dragons jezni na NZS in televiziji

Ljudski vrt, 90 minut pred začetkom tekme.



Z enako podobo, žal, tudi od 17.30 dalje…#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/DjKQKpWe9k — NK Maribor (@nkmaribor) March 13, 2022

"Nogomet se igra za navijače," so na fotografiji, ki so jo objavili na svojih družabnih omrežjih, zapisali v navijaški skupini Green Dragons Ljubljana. In na njej prečrtali logotipe NZS in obeh televizij, ki prenašata tekme prve lige. "Ponedeljek ob 17.30. So druge besede sploh potrebne?" so zapisali.

"NZS je zopet (skupaj z mediji) presegla samo sebe. Kljub temu to ni izgovor za tvojo neudeležbo. Borimo se za prvaka, odnos je pravi, igralci imajo klub in mesto radi, skupina pa je enotna bolj kot kadarkoli prej. Stopimo skupaj in pokažimo veličino imena Olimpija!" Green Dragons tako, najverjetneje zaradi službenih obveznosti nekaterih članov sicer v okrnjeni zasedbi, vseeno prihajajo na tekmo s Celjem.